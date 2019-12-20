«آي إف إس» تحسن تجربة العملاء بـ«الاتصالات السعودية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «آي إف إس»، الشركة العالمية للتطبيقات المؤسسية، أن شركة الاتصالات السعودية اختار شركة آي إف إس لإدارة الخدمات للعمل على تعزيز كفاءة العمليات وتحسين الأرباح وتيسير رفع مستوى رضا العملاء.

وأطلقت شركة الاتصالات السعودية عملية تقييم شاملة لاختيار منصة خدمات تحلّ محل أنظمة الأعمال القديمة فيما تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية. ومن ضمن القائمة المختصرة التي تضمنت حلولاً من عدة مزودين بارزين، اختارت شركة الاتصالات السعودية آي إف إس بفضل ما تتمتع به من إمكانات متميزة للتوسع، فضلاً عن تجربة المستخدم الذكية والجانب الوظيفي المتميز.

وقال جمال الشهري، المدير العام للتمكين المؤسسي: «نؤمن بأن الحلول المؤسسية المبتكرة لدى آي إف إس هي الأنسب لتلبية احتياجاتنا التنظيمية».