«عزيزي للتطوير العقاري» تطلق «فلل سكاي» في الفرجان

المصدر: دبي - البيان

أطلقت عزيزي للتطوير العقاري عدداً من «فلل سكاي» في عدد من مشاريعها، بما في ذلك «سامية» و«فريشتا» و«شيستا» و«بلازا» بمنطقة الفرجان.

وتضم المشاريع الثلاثة، «سامية» و«فريشتا» و«شيستا» ثماني فلل تحمل صفة «فلل سكاي» بمساحات مختلفة تصل إلى 303.6 أمتار مربعة، بينما يوجد في مشروع «بلازا» 16 وحدة بمساحة تصل إلى 271.6 متراً مربعاً.

ويسهل على القاطنين بالفرجان الوصول إلى مراكز الأعمال والترفيه والتسوق في المناطق المجاورة، بما في ذلك ابن بطوطة مول الذي يبعد 5 دقائق، و«جافزا» التي تبعد 5 دقائق، و«فستيفال بلازا» و«إيكيا» و«دبي مارينا» و«دبي وورلد سنترال» التي تقع جميعها على بعد 10 دقائق، وموقع «إكسبو 2020 دبي» على بعد 15 دقيقة.