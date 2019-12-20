«أماديوس» تستعرض أحدث حلول السفر الإلكترونية المتنامية بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرض كبار التنفيذيين في «أماديوس» عدداً من التقنيات ونماذج الأعمال التي من شأنها الارتقاء بتجارب المسافرين في عام 2020 وما بعده.

يأتي ذلك فيما تشهد حلول السفر الإلكترونية تنامياً متواصلاً بمنطقة الخليج. وخلال «منتدى المنتجات الناجحة» الذي عقدته أخيراً في أبوظبي، استضافت الشركة عدداً من وكالات السفر ومنظمي الجولات السياحية وغيرهم من رواد القطاع.

وشهد المنتدى استعراض مجموعة واسعة من الحلول الرقمية لمساعدة شركات السفر على تحسين الأسعار التي توفرها، وتسهيل عمليات الحجز عن أدوات إصدار التذاكر عن بعد، وتخصيص الخدمات المقدمة للعملاء من أنحاء المنطقة والعالم، الباحثين باستمرار عن أفضل العروض والصفقات عبر هواتفهم المتحركة.

وجاء المنتدى في وقت تخصص فيه حكومات المنطقة تركيزاً كبيراً على استقطاب الزوار الجدد والمتكررين بسوق عالمية تشهد منافسة متزايدة.