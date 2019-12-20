أكاديمية هورايزن الدولية للطيران تتسلم طائرة جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «بيل تكسترون إنكوربوريشن» تسليم أولى الطائرات المروحية من أصل 12 طائرة نوع Bell 505 إلى أكاديمية هورايزن الدولية للطيران، بناءً على اتفاقية تم توقيعها بين الطرفين في نوفمبر الماضي خلال معرض دبي للطيران. وقد تم تصميم طائرات 505 بشكل خاص لدواعي التدريب، وهي مجهَّزة بالكامل بقمرة زجاجية مدمَجة تمكّن الطيّارين خلال التدريب من تجربة التحكّم العصري في طائرة من محرّك مفرد.

وقال حارب الظاهري، الرئيس التنفيذي الأكاديمية: «تسعدنا إضافة طائرات Bell 505 إلى أسطولنا المكوّن بالكامل من طائرات بيل«نوع Bell 206، Bell 407 وBell 429. وستكون هذه الإضافة الجديدة جزءاً محورياً من عملياتنا التدريبية، وستمكّننا من توسعة خياراتنا التدريبية أكثر». وكانت هورايزن تسلّمت الطائرة في مرافق شركة بيل بضاحية ميرابل في مونتريال بكندا، خلال حفل حضره حارب ثاني الظاهري، وفهد الرقباني، سفير الإمارات لدى كندا، والدكتور فهد اليافعي، الرئيس التنفيذي بشركة «Cluster».