10.5 مليارات درهم أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية»

المصدر: دبي- البيان

ارتفع صافي أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» 4.4 % لفترة الستة أشهرالمنتهية 30 يونيو 2019 إلى 10.5 مليارات درهم مدفوعاً بالأداء العالي لقطاعَي الخدمات المصرفية والمالية وخدمات النقل حسبما أظهرت النتائج المالية الموحدة للمؤسسة.

وبلغت الإيرادات 106.3 مليارات درهم متراجعة 7.7 % عن الفترة نفسها من 2018 ويرجع ذلك لانخفاض أسعار النفط وشهد إنتاج النفط والغاز والألمنيوم انخفاضاً في أرباح إنتاجاتها.

واستفادت نتائج الخدمات المصرفية والمالية من أرباح بلغت 2.1 مليار درهم من طرح الاكتتاب العام في شركة نتورك انترناشيول القابضة وبلغ صافي الربح العائد إلى حملة أسهم المؤسسة 6.9 مليارات درهم منخفضاً 8.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأصول إلى مستوى قياسي بلغ 971.1 مليار درهم بنمو 10.4 % عن نهاية 2018 في حين بلغت المديونيات 739.3 مليار درهم بزيادة 15.3 % وترجع الزيادات إلى اعتماد المؤسسة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 «عقود الإيجار» مّا أضاف 58.5 مليار درهم من الأصول و68.2 مليار درهم من المديونيات فضلاً عن استمرار نمو أعمال المؤسسة وانخفضت حصة المجموعة من حقوق المساهمين 3.7 % إلى 190.4 مليار درهم مقارنة بنهاية 2018 نتيجة إجراء تعديل لمرة واحدة بقيمة 9.7 مليارات درهم فيما يتعلق باعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 ورغم عدم حصانتها من تباطؤ النمو العالمي وتقلّب أسعار السلع الأساسية، أظهرت المؤسسة أداءً قوياً يظهر مرونة أنشطتها. وساعد تنويع عملياتها والتركيز على تحسين المزيد من الكفاءات وتنمية أعمال المؤسسة الأساسية على مواجهة ظروف السوق الصعبة إلى جانب استمرار الشركة في رحلتها نحو تحقيق أهداف طويلة الأجل من أجل ازدهار دبي.