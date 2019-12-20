12 ملياراً مكاسب الأسهم في أسبوع المُحفزات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انتعشت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 12 مليار درهم مدفوعة بحزمة من المحفزات الإيجابية وحالة من التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية وقرب إكسبو 2020.

وصعد سوق دبي 1.7% أو ما يعادل 46.13 نقطة محققاً أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في شهرين ونصف منذ 11 أكتوبر الماضي، ليغلق عند مستوى 2768.56 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما صعد سوق أبوظبي 1.11% إلى 5092.4 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والطاقة والسلع.

وتحسنت سيولة الأسهم خلال الأسبوع الماضي بعد تنفيذ 4 صفقات كبيرة على سهم «أبوظبي الأول» بقيمة اقتربت من 5 مليارات درهم، لتصل السيولة الإجمالية إلى 7.6 مليارات درهم، منها 6.16 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.43 مليار درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.74 مليار درهم توزعت بواقع 633.6 مليون سهم في أبوظبي، و1.11 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق 24.37 ألف صفقة.