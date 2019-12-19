مبيعات قياسية لعقارات دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

سجلت مبيعات العقارات في دبي خلال نوفمبر الماضي رقماً يقترب من الرقم القياسي بحسب البيانات الصادرة أخيراً عن شركة كافنديش ماكسويل للوساطة العقارية، ونشرها أمس موقع مانشون جلوبال الأمريكي المتخصص في شؤون العقارات الفاخرة.

وأفادت البيانات بأن أكثر من 8200 شقة وفيلا بيعت في دبي الشهر الماضي، ليكون واحداً من أنشط الشهور في حركة بيع العقارات في دبي خلال العقد الأخير.

وقال زتن جوتشينك، مدير العمليات لدى «كافنديش ماكسويل»، تعقيباً على البيانات الأخيرة: «ارتفاع عدد المعاملات في سوق العقارات بدبي خلال الأشهر الأخيرة يعكس ثقة المشترين على المدى البعيد في قطاع العقارات بالإمارة. وفيما يخص الوفرة المتزايدة من العقارات لشريحة أكبر من المشترين، فهو يقيناً أمر إيجابي».