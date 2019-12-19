«مبادلة» و«صندوق الاستثمارات العامة» لم يقتنعا بـ «رؤية سوفت بنك 2»

المصدر: دبي ــ سيد صالح

أفاد شارلز غاسبرينو، الإعلامي لدى شبكة «فوكس بزنس» الأمريكية، بأن شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» و«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي لا يزالان يدرسان الاستثمار في صندوق «رؤية سوفت بنك 2»، والذي أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية في وقتٍ سابق من العام الجاري اعتزامها طرحه قريباً.

ونشر غاسبرينو تغريدة أمس على حسابه الشخصي على «تويتر»، وقال فيها: «سبق صحفي: صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«مبادلة» لا زالا غير مقتنعيَن بصندوق «رؤية سوفت بنك 2» بعد انهيار شركة «وي ورك» الأمريكية لتأجير المكاتب. ولا زال المستثمران الأكبر في الصندوق الأول التابع لمجموعة «سوفت بنك» يواصلان بحث الأمر ومنحه العناية الواجبة والتعاون البناء مع المجموعة».