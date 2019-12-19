استعدادات مكثفة في مطار دبي لاستقبال 5 ملايين مسافر

المصدر: دبي - البيان

كشفت طيران الإمارات وشركاؤها، شرطة دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومطارات دبي وهيئة الطرق والمواصلات، النقاب عن خطط مشتركة لتسهيل حركة المسافرين والسير من وإلى المبنيين 1 و3 في مطار دبي الدولي خلال موسم ذروة السفر في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتمتد ذروة موسم السفر لقضاء العطلات داخل الدولة وخارجها خلال الفترة من 19 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير 2020، حيث يتوقع أن تزيد أعداد مستخدمي مطار دبي الدولي على 5 ملايين مسافر.

ويُنصح المسافرون خلال الفترة المذكورة بإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل الوصول إلى المطار، وتسليم الأمتعة على الكاونترات المخصصة لذلك، والوصول إلى المطار قبل 3- 4 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة، وسوف تقوم هيئة الطرق والمواصلات بتمديد ساعات عمل مترو دبي في بعض أيام ذروة السفر، وسوف يسمح لمستخدمي المترو من المسافرين القادمين والمغادرين بحمل حقيبتين. وسيتم تمديد ساعات عمل المترو يومي 27 و28 ديسمبر كما يلي:

الخط الأحمر (بين محطتي الراشدية ومركز دبي للسلع المتعددة DMCC فقط) سوف يعمل المترو من الساعة 5 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي.

الخط الأخضر (جميع المحطات) من 5:30 صباحاً إلى 3:30 من صباح اليوم التالي.

ويوما 31 ديسمبر و1 يناير سيتم تمديده كما يلي:

الخط الأحمر (بين محطتي الراشدية ومركز دبي للسلع المتعددة DMCC) 24 ساعة.

الخط الأخضر (جميع المحطات) 24 ساعة.

ويومي 2 و3 يناير سيتم التمديد كما يلي:

- الخط الأحمر (بين محطتي الراشدية ومركز دبي للسلع المتعددة DMCC فقط) سوف يعمل المترو من الساعة 5 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي.

الخط الأخضر (جميع المحطات) من 5:30 صباحاً إلى 3:30 من صباح اليوم التالي.

ولتجنب الاختناقات المرورية والحد منها على الطرق المؤدية إلى المطار والخارجة منه، سوف توفر شرطة دبي إرشادات لاستخدام طرق بديلة. يرجى من جميع قائدي السيارات من المطار وإليه متابعة هذه الإرشادات على لوحات الشوارع والالتزام بها، وتغلق بوابات السفر قبل 20 دقيقة من المواعيد المقررة لإقلاع الرحلات.

ولن يسمح للمسافرين الذين يصلون متأخرين بالصعود إلى الطائرات، ويمكن للزائرين المؤهلين (من مواطني البلدان المؤهلة للحصول على التأشيرة عند الوصول) والمقيمين في دولة الإمارات استخدام البوابات الذكية لإنهاء إجراءات الجوازات خلال ثوان من دون تدخل بشري أو الحاجة لختم جواز السفر.