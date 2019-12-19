منطقة عجمان الحرة تفتتح وجهة أعمال جديدة

المصدر: عجمان - البيان

افتتحت منطقة عجمان الحرة وجهة أعمال جديدة في المبنى الرئيس بالمنطقة بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس منطقة عجمان الحرة، وذلك بهدف تعزيز تجربة المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال. ويتكون المركز من قسمين، أحدهما للمهنيين المستقلين، وآخر خاص برواد الأعمال ورجال الأعمال، كما سيوفر خدمات داعمة لممارسة الأعمال، ومنها عدد من المكاتب المؤثثة التي تتميز بالاستقلالية.

تدرك منطقة عجمان الحرة أهمية المهنيين المستقلين (Freelancer) وضرورة دمجهم في منظومة الاقتصاد وتقديم التسهيلات الممكنة إليهم، وفي هذا الإطار طرحت المنطقة قبل فترة رخصة المهني المستقل وبقيمة مميزة.

وتتضمن وجهة الأعمال الجديدة قسماً خاصاً بتلك الفئة، يوفر مجموعة من التسهيلات، ومنها استراحة عامة، وغرفة ضيافة، وغرف اجتماعات خدمة الدخول إلكترونياً، وحواسيب، وغيرها. وعلى صعيد آخر تتضمن وجهة الأعمال الجديدة أيضاً مكاتب مؤثثة تلبية لاحتياجات المستثمرين، وجاءت بناءً على الطلبات التي تلقتها المنطقة الحرة من المتعاملين واللقاءات المفتوحة معهم، حيث عبروا عن حاجتهم لمثل تلك المكاتب التي تتراوح مساحتها ما بين 5-8 أمتار مربعة، كما أنها قريبة من ميناء عجمان.

وفي تصريح لفاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: «سعداء بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي افتتاح وجهة الأعمال التي تعتبر إضافة مهمة لقائمة التسهيلات التي توفرها منطقة عجمان الحرة للمستثمرين وتمكنهم من ممارسة الأعمال في بيئة تدعم التواصل والابتكار. وستواصل المنطقة تقديم كل التسهيلات والخدمات التي تساعد المستثمرين على تحقيق الإنجازات وتعزيز الأعمال».