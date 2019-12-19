متاجر «واحة أدنوك» تلبي احتياجات عملائها

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت شركة «أدنوك للتوزيع»، عن الجيل الجديد من متاجر «واحة أدنوك»، والذي تمّ افتتاحه في محطة الشركة الكائنة في شارع الكورنيش بأبوظبي. وتزامن هذا الإعلان مع عقد مجلس إدارة الشركة، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، اجتماعه الدوري وزيارته للمتجر للاطلاع على المفهوم الجديد، الذي يركز على توفير خدمة راقية ومتميزة الحصول تواكب احتياجات ومتطلبات العملاء.

ويقدّم المتجر الجديد مجموعة متنوّعة من المأكولات والمشروبات الطازجة والشطائر المعدّة حسب الطلب، كما يضمّ قسماً للمخبوزات، ويقوم فريق مدرّب بإعداد أجود أنواع القهوة المحليّة الطازجة، وتشكيلة مختارة من الشاي، ويوفّر المتجر للعملاء مجموعة منتقاة بعناية من المنتجات المتنوعة.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذيّ بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «لا شك في أنّ إطلاق أوّل نسخة من المفهوم الجديد المبتكر لمتاجر «واحة أدنوك» يعد خطوة جديدة تجسد التزامنا وحرصنا على أن يبقى عملاؤنا محور كل ما نقوم به.

ويعكس هذا المفهوم الجديد لمتاجر «الواحة» التطوّر الذي تشهده «أدنوك للتوزيع» في مجال البيع بالتجزئة، بهدف تقديم تجربة جديدة في التسوّق وتوفير خيارات متعدّدة من الأطعمة عالية الجودة والاستثنائيّة لعملائنا في جميع أنحاء الدولة. وسنعمل على تقديم هذا النموذج من المتاجر على مستوى الدولة تماشياً مع التزام شركة أدنوك للتوزيع بتطوير جميع متاجرها وتقديم خدمة أفضل وتجربة تسوّق أكثر متعة لعملائها».

خدمات

وسيتمّ تطبيق نموذج متجر «واحة أدنوك» الجديد والمحسّن على مستوى سلسلة متاجر «واحات أدنوك» والمتاجر التي ستفتتح مستقبلاً في مواقع جديدة، وذلك مع الاستمرار في تقديم خدمات متاجر «جيان» إكسبريس في مواقع مختارة.