«إيكيا» تفتتح ثاني متاجرها في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «إيكيا»، العلامة السويدية أمس، في منطقة جبل علي ثاني متجرها في دبي والثالث بالحجم الكامل في الإمارات، ويحتضن المتجر الجديد أيضاً أطول برج يحمل اسم «ايكيا» في العالم يبلغ ارتفاعه 70 متراً، وشهد الافتتاح إقبالاً كبيراً من عشاق العلامة ممن توافدوا لحضور الافتتاح.

ويقع المتجر الجديد، والذي بدأ باستقبال العملاء بنفس اليوم، في «فستيفال بلازا»، أحدث مشاريع المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم بمنطقة دبي الجنوب، ويمتد على مساحة 35.500 متر مربع، خصصت العلامة منها مساحة 5 آلاف متر مربع لتدريب الموظفين.

وافتتحت «ايكيا» متجرها الجديد بحضور عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «الفطيم»؛ وجون أبراهامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «انتر ايكيا غروب»؛ وكارل مورنر، نائب سفير مملكة السويد لدى الإمارات؛ بالإضافة إلى مجموعة من كبار الضيوف والعملاء الذي حضروا للمشاركة في افتتاح المتجر وليكونوا من أول عملائه.

وقال فينود جايان، المدير العام لـ«ايكيا» في الإمارات ومصر وعمان:سيرسم «ايكيا» جبل علي بصمة جديدة ومميزة في سوق الإمارات، حيث سيحمل عشّاق العلامة برحلة تسوّق فريدة تزوّدهم بأفضل الأفكار المبتكرة في القطاع.

وتواصل العلامة السويدية إرضاء شغف عملائها والعمل على تحقيق تطلعاتهم، حيث فاز أول 3 عملاء دخلوا المتجر الجديد بمجموعة من منتجات «ايكيا» المميزة، كما حصل 25 عميلاً محظوظاً على قسائم هدايا بقيمة ألف درهم.