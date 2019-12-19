«طلبات» منصة توصيل الطعام لإكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «طلبات»، أكبر منصة لطلب الطعام عبر الإنترنت في المنطقة، أمس، عن اختيارها لتكون منصة توصيل طلبات الطعام لإكسبو 2020 دبي. وسيتاح لزوار الحدث الأروع في العالم استخدام هذه المنصة لطلب المأكولات المفضلة لديهم من مجموعة واسعة من المطاعم، واستلام طلباتهم سريعاً في الموقع أو من نقاط توزيع «طلبات».

وتطلق «طلبات» في إكسبو 2020 دبي مطبخاً سحابياً قائماً على التقنيات الحديثة، ويشمل العديد من المطاعم التي تقدم للعملاء قائمة متنوعة من الأصناف الطازجة، وبما ينسجم مع الطابع العالمي لهذا الحدث الكبير، يمكن للزوار تذوّق تشكيلة استثنائية من المأكولات، التي تمثل أشهر المطابخ العالمية، واستلام وجباتهم بأقصى سرعة ممكنة مع مراعاة الاعتبارات البيئية انسجاماً مع الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي- الفرص والتنقل والاستدامة.

وتشكّل المطابخ السحابية حقبة جديدة في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ ومن خلال التركيز على إدارة وتحسين عمليات التوصيل، يمكن لمطبخ «طلبات» السحابي التكيّف مع توجهات الطلب عبر دعم المنتجات التي يكثر الطلب عليها، والمساهمة بالتالي في الحد من النفايات.

وقال دارين تسي، مدير إدارة برامج الفعاليات في إكسبو 2020 دبي: «مع 25 مليون زيارة متوقعة خلال أشهـر الحدث الستة وما يقارب 500,000 وجبة من المتوقع إيصالها خلال الأيام الأكثر ازدحاماً، سيفتح إكسبو 2020 دبي الباب أمام زواره لاستكشاف أبرز المطابخ العالمية. ولا شك في أن اختيار «طلبات» لتكون منصة توصيل طلبات الطعام في الحدث سيمكّن الزوار من طلب الوجبات من جميع أرجاء الموقع بيسر وسهولة.».