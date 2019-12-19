«حول الإمارات» تفتتح صالة عرضها الـ 14 في «فستيفال بلازا»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، متجرها الجديد في مول «فستيفال بلازا» بجبل علي والذي تم إطلاقه رسمياً أمس ليكون المتجر الـ 14 في الإمارات.

حضر حفل الافتتاح مالك «حول الإمارات للمفروشات» ومديرها العام عبد الرحمن الشامسي، ونائبه المدير المالي في المجموعة محمد كتاتوالا، وإلى جانبهما كبار الضيوف والمدعوين الذين شهدوا قص شريط الافتتاح.

وقال محمد كتاتوالا: إنه من دواعي سرورنا أن يتم التعاون بين حول الإمارات للمفروشات المنزلية مع مجموعة الفطيم الشهيرة، التي تتصدر مراكزها تجارة التجزئة في الإمارات والمنطقة ككل، مجموعة الفطيم تقدم للمتسوقين أفضل تجارب التسوق والترفيه، ونتطلع للمزيد من التعاون في المستقبل، من خلال هذا المتجر تتطلع «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» إلى تعزيز وجودها في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي باستثمار قدره 3 ملايين درهم، ويمتد على مساحة 12.000 قدم مربع.