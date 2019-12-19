«جنة» تفتتح فندقاً في دبي بـ 160 مليوناً قبيل «إكسبو »

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال ريتشارد حداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جنّة» للفنادق والمنتجعات، إن المجموعة تعتزم مواصلة التوسع والنمو في الإمارات وخارجها، وتنوي افتتاح فندق في دبي خلال فبراير المقبل استعداداً لمعرض «إكسبو 2020».

وأضاف حداد، خلال مؤتمر صحفي أمس: إن الفندق الجديد سيكون تحت اسم «كريك سايد» ذي الأربع نجوم بمنطقة ديرة، التي تشكل قلب دبي التراثي القديم بتكلفة 160 مليون درهم، فيما يتألف من 138 غرفة وجناحاً، ليصل عدد الغرف الفندقية التي تديرها شركة جنّة إلى 830 غرفة في دولة الإمارات.

وتابع حداد: «نتطلّع بتفاؤل إلى عام 2020 الذي سيشهد تطوراً ملحوظاً في قطاع السياحة مع انطلاق معرض إكسبو 2020، ما سيسهم في دعم فنادق جنة في أبوظبي ورأس الخيمة، جنباً إلى جنب مع دبي كوجهات توفّر كل مقوّمات السياحة الجاذبة».

وأوضح أن مجموعة جنّة صممت 3 باقات خاصة مع الشركات التي ستُشارك في معرض «إكسبو» تشمل جميع فنادق جنة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، حيث تتوافر هذه الباقات للحجوزات في الوقت الحاضر، والتي يُمكن للضيوف من خلالها التنويع في حجوزاتهم للسياحة وحضور المعرض الأكبر في العالم.

وأكد حداد أن كل فنادق ومنتجعات المجموعة في الإمارات شهدت تحسّناً كبيراً خلال العام الجاري فيما يتعلق بالإنتاجية، إلى جانب نمو الأعمال بنسبة 14% مقارنة بعام 2018، متوقعاً نمواً ملحوظاً خلال عام 2020 يصل إلى نفس المستوى مُقارنة بالأعوام الخمسة الماضية بدعم رؤية مُلاك المجموعة، والتي تتطلّع إلى النمو المُستدام على المدى البعيد عوضاً عن الحصول على أرباح قصيرة المدى.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة جنّة للفنادق والمنتجعات بالدعم الحكومي الكبير الذي يشهده قطاع الضيافة والقطاع السياحي في الإمارات، خاصة مع إنشاء المطارات المتطوّرة، وزيادة الرحلات وهيئات السياحة في مدن الدولة، فضلاً عن الدعم المُتمثّل في تسويق الإمارات بشكل عام كوجهة سياحية جاذبة على المستوى العالمي، والذي يُعزّز من قدرات الفنادق على استقطاب واستقبال المزيد من الضيوف.

4 فنادق

قال ريتشارد حداد أن العلامات التجارية التابعة للمجموعة تشمل حالياً 4 فندق «جنة برج السراب» في أبوظبي يضم 224 غرفة و94 جناحاً، وفندق «أجنحة جنة مارينا باي» في مرسى دبي ويضم 115 شقة فندقية، وفندق «جنة بلايس دبي مارينا» ويقع في مرسى دبي ويضم 133 شقة فندقية، بالإضافة إلى «منتجع وفلل جنة رأس الخيمة» الذي يضم 100 شقة فندقية و24 فيلا.