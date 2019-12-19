مدينة معارض في الفجيرة

المصدر: الفجيرة – البيان

أجاز مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إقامة مدينة جديدة للمعارض بالإمارة، وأشاد المجلس خلال اجتماعه أمس بإعلان القيادة أن عام 2020 عام الاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كل مستويات الدولة الاتحادية والمحلية، يأتي استكمالاً لنهج الآباء المؤسسين الذين وضعوا خطط بناء دولة الإمارات، قبل نحو خمسين عاماً بعد إعلانهم قيام الاتحاد، وكان النهج واضحاً والخطط والاستراتيجيات ناجحة، مما جعل دولة الإمارات تصل إلى أعلى المراتب وتحقق إنجازات غير مسبوقة.

وأكد الشيخ سعيد بن سرور سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد برئاسته في مركز دبا للمعارض، أن إمارة الفجيرة تشهد حركة متواصلة لتحديث بنيتها التحتية ممثلة في الطرق وعمليات توسيع ميناء الفجيرة وتحديث المطار، ما يمكنها من استقطاب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية لمواكبة التطورات التي تشهدها الدولة.

وأضاف الشرقي: بأنه تمت الموافقة على إقامة مدينة جديدة للمعارض بإمارة الفجيرة ستسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للفجيرة، إلى جانب تحفيز سياحة المؤتمرات.