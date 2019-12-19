13 ألف درهم رسوم اعتماد تسجيل نطاق «ae.»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أوضحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن رسوم تسجيل الاعتماد لأسماء نطاق الإنترنت «ae.» تقدر بنحو 13000 درهم، موزعة بواقع 3000 درهم، رسم طلب غير قابلة للاسترداد، و5000 درهم رسوم الاعتماد، و5000 رسوم تجديد الاعتماد سنوياً.

وأشارت هيئة الاتصالات في بيانات صدرت أخيراً، أنه بمجرد أن يصبح المسجل معتمداً يتعين عليه إيداع ودائع العملية (سعر البيع الكامل لاسم النطاق) بحد أدنى 30 ألف درهم وبدء التشغيل.

طلبات

وذكرت الهيئة أن المسجل هو فرد أو هيئة معتمدة من قبل إدارة أسماء نطاق الإنترنت «ae.» للعمل نيابة عن المتعاملين أصحاب التسجيل لأغراض تسجيل، تجديد، أو تعديل أسماء النطاق في سجل «ae.» أو (.امارات)، ويقدم المسجلون الخدمات لمقدمي طلبات التسجيل للاحتفاظ بأسماء النطاق الخاصة بهم في نظام السجل «ae.» و(.امارات)، وتقديم خدمات تحديث معلومات التسجيل للمتعاملين أصحاب التسجيل.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك سببين رئيسيين لتصبح مسجلاً معتمداً، حيث يتمتع المسجلون بوصول مباشر إلى قاعدة بيانات السجل التي تديرها إدارة أسماء النطاق «ae.»، كما يمكن للمسجلين شراء أسماء نطاق«ae.» أو «.امارات» (dotEmarat) بسعر «الجملة» المقدم من إدارة أسماء النطاق«ae.».

شروط

وأكدت الهيئة على أن هناك 5 شروط للاعتماد، تشمل أن يكون لدى المتقدم رخصة تجارية أو تجارية صالحة للشركة، والحصول على تغطية تأمينية لعمليات وأنشطة المسجل، ويفضل أن يكون مسجلاً معتمداً لدى منظمة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة «آيكان».

وتضمنت الشروط أيضاً أن يكون لدى طالب الاعتماد خطة تسويقية واضحة بخصوص.ae أو.امارات تغطي السنة الأولى من الاعتماد، إضافة إلى أن يكون لديه خبرة عملية في هذا المجال.

ولفتت الهيئة إلى أن تسجيل أسماء النطاق.ae و.امارات يتم بواسطة أحد المسجلين المعتمدين أو وسطائهم، بحيث يطلب من المسجلين توفير روابط واضحة لسياسات إدارة أسماء نطاق الإنترنت«ae.»على مواقعهم الإلكترونية، ويترتب على المسجلين ضمان تطبيق السياسات بشكل صحيح في وقت التسجيل والتجديد.

خطوات

وأكدت الهيئة أنه لتسجيل اسم نطاق عبر المسجل، يتطلب ذلك عدة خطوات بحيث يجري البحث عن اسم النطاق للتحقق من حالة اسم النطاق الحالي، ومعرفة ما إذا كان الاسم متاحاً للتسجيل، باستخدام خدمة توفر اسم النطاق.

يتبع ذلك اختيار اسم المسجل فإذا كان متاحاً، سيعرض قائمة بأسماء المسجلين المعتمدين الذين يمكنهم تسجيله لك، ويوفر كل مسجل معتمد مجموعة متنوعة من الخدمات مثل استضافة الموقع الإلكتروني وإعادة توجيه البريد الإلكتروني إلى جانب تسجيل اسم النطاق.

يمكن للمسجلين اختيار المسجل بناءً على الأسعار والخدمات التي تناسبهم. وتتضمن الخطوة التالية تسجيل اسم النطاق الخاص بك، فمعظم مسجلي أسماء النطاق المعتمدين يقدمون عملية التسجيل من خلال نموذج طلب إلكتروني واعتماداً على نوع اسم النطاق الذي تطلبه، وقد تستغرق عملية التسجيل دقائق قبل تسجيل اسم نطاق.ae الخاص بك وتوفيره على نظام أسماء النطاق (DNS).

وفى الخطوة الأخيرة- بحسب هيئة الاتصالات - يُطلب من أصحاب التسجيل الذين يسجلون أسماء نطاقاتهم تأكيد قبولهم لجميع سياسات إدارة أسماء النطاق.ae في وقت التسجيل، وإعادة التأكيد على الموافقة عند التجديد.

تسجيل

شددت الهيئة على ضرورة الانتباه إلى عدة نقاط عند تقديم البيانات، بحيث يتم التأكد من وضع اسمك أو اسم مؤسستك كصاحب التسجيل، والتأكد من أن صاحب التسجيل يتحكم باسم النطاق، وله وحده صلاحية نقل اسم النطاق أو إلغائه أو نقله إلى شخص/‏‏ جهة أخرى، والتأكد من إعطاء عنوان البريد الإلكتروني الصحيح، كما يجب أن يكون عنوان البريد الإلكتروني الذي تقدمه وتفاصيل المنسق الإداري هو العنوان الذي يمكن عبره الوصول إليك.