«رأس الخيمة الوطني» ونادي برشلونة يطلقان بطاقة مسبقة الدفع

المصدر: دبي - البيان

عزّز بنك رأس الخيمة الوطني شراكته الإقليمية مع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم من خلال إطلاق بطاقة «إف سي برشلونة» مسبقة الدفع من «ماستركارد». وتُعدّ الإضافة الأحدث إلى محفظة منتجات البنك من الخدمات المصرفية للأفراد والأولى من نوعها بحيث تقدّم بطاقة مادية بالإضافة إلى حل افتراضي يتيح التحويلات المباشرة بين الأفراد عبر تطبيق «راك بارسا» على الهواتف الذكية.

وتأتي الشراكة الجديدة لتقرّب عملاق كرة القدم الإسباني من قاعدة محبيه الواسعة في الإمارات كما تقدّم البطاقة الجديدة خيارات أكثر سهولة وذكاء لتحويل الأموال، مع رصيد مسبق على البطاقة بقيمة 100 درهم عند التفعيل.

ويمكن للمستخدمين من خلال تطبيق «راك بارسا» تفعيل بطاقاتهم، وإعادة تعبئة رصيدهم ومراقبة تعاملاتهم دون عناء. ويوفر التطبيق سهولة تحويل الأموال بين الأصدقاء من خلال ميزة «سوشال باي».

وكما هو الحال في جميع بطاقات وحلول الدفع من بنك رأس الخيمة الوطني تضمّ بطاقات «إف سي برشلونة» مسبقة الدفع إمكانية إجراء عمليات الدفع غير التلامسية عبر «سامسونج باي» و«آبل باي» و«جوجل باي».

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك رأس الخيمة الوطني: «أثمرت الشراكة المتميّزة التي أبرمناها العام الماضي مع نادي برشلونة لكرة القدم عن إطلاق بطاقة ائتمان تحمل علامة تجارية حصرية مشتركة».