«المشرق» يسرّع التحول الرقمي بتبني حلول السحابة الذكية من مايكروسوفت

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق أمس إتمام عملية انتقاله إلى حلول السحابة الذكية من مايكروسوفت بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز مستوى التعاون المؤسسي، حيث ستمكن الخطوة البنك من تسريع جهوده على صعيد التحول الرقمي عبر تعزيز توجهه نحو رفع مستوى مشاركة العملاء، وتمكين الموظفين، وتحسين أداء العمليات، وإعادة ابتكار المنتجات والخدمات.

وقال سانديب شوهان، رئيس قسم العمليات والتكنولوجيا في بنك المشرق: «تتمتع حلول السحابة الذكية بأفضل معايير الأمان والتحكم، وتتضمن حزمةً شاملة من الأدوات توفر معلومات عملية ومعمقة في مجال الأعمال، وهو ما يوفر ميزة تنافسية مهمة، خصوصاً لمؤسسات هذا القطاع، التي تحقق النمو والازدهار بفضل البيانات الهائلة التي تمتلكها، كما أن التزايد المتسارع لأعداد العملاء المنتمين إلى الجيل الرقمي يعني ضرورة الاستفادة من كل المزايا التكنولوجية المتاحة».

وقال سيد حشيش، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: «يعد المشرق أحد أبرز البنوك الإماراتية الرائدة والسباقة إلى تبني مختلف الابتكارات في قطاع الخدمات المصرفية على مستوى الدولة».