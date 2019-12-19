شراكة بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«إتش إس بي سي» لدعم التصدير

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع بنك «إتش إس بي سي» لمساعدة الشركات الإماراتية العاملة في التصدير على دخول الأسواق العالمية، الأمر الذي سيمنحهم منصة للنمو المستدام على المدى الطويل.

وقّع مذكرة التفاهم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة، والرئيس التنفيذي في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود»، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

نمو مستدام

وقال ماسيمو فالسيوني، : «نستهدف المساهمة في دعم النمو المستدام للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات، وتعزيز وصول صادرات السلع والخدمات الإماراتية إلى الأسواق الدولية. إن معرفتنا وخبراتنا الواسعة في السوق والحلول المبتكرة التي نقدمها تجعلنا نبحث باستمرار عن الفرص التي ستتيح مجالاً أكبر للشركات العاملة في الإمارات لوضع بصمتها على المستويين الإقليمي والدولي. ويعد تعاوننا مع إتش إس بي سي خطوة مهمة، حيث إن هذا التحالف سيوفر منصة آمنة وفعّالة للشركات العاملة في الدولة للنمو والتوسع».

فرص هائلة

وقال عبد الفتاح شرف، : «تعد دولة الإمارات مركزاً رائداً للتجارة الدولية في الشرق الأوسط، ونحن نستكشف فرصاً هائلة هنا، تماماً كما فعلنا قبل 73 عاماً عندما افتتحنا أول بنك في الدولة. لقد بدأت مساهمتنا في دعم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات منذ ذلك الحين ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الاتحاد لائتمان الصادرات لمساعدة المصدرين على الوصول إلى المزيد من العملاء ».