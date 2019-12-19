«الإمارات العالمية للألمنيوم» تعزز هيكل إدارة الشركة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن تعيين عبد الله جاسم بن كلبان في منصب العضو المنتدب، وعبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من يناير 2020.

وسيتولى عبد الله جاسم بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الحالي للشركة، مسؤولية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويكون عضواً في مجلس إدارة الشركة.

وبصفته الرئيس التنفيذي، سيتولى عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان مسؤولية إدارة عمليات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تستمر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الازدهار كونها شركة رائدة تقع في قلب صناعة استراتيجية متنامية لدولة الإمارات. ويعتبر تعيين عبدالله جاسم بن كلبان في منصب العضو المنتدب، وعبد الناصر إبراهيم بن كلبان في منصب الرئيس التنفيذي، معززاً لهيكل إدارة الشركة وقيادتها لآفاق مستقبلية».

وقال سعيد محمد أحمد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركةً رائدةً عالمياً، حيث تعمل مع عملاء من شتى أنحاء العالم. وتمتلك الشركة عدة مراحل من سلسلة قيمة الألمنيوم ابتداءً من مرحلة استخراج البوكسيت وصولاً إلى المعدن المصبوب.

وتعتبر هذه التغييرات في هيكل القيادة فرصةً لتطوير الشركة والنمو بها نحو مستوى أفضل. وبهذه المناسبة أهنئ كلاً من عبد الله جاسم بن كلبان، وعبد الناصر إبراهيم بن كلبان على تعييناتهما الجديدة، متمنياً لهما دوام التقدم والنجاح».

ومن جانبه قال عبد الله جاسم بن كلبان: «مسؤولياتي الجديدة تسمح لي بالتركيز بشكل كلي على الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى، والتي حددها مجلس إدارة الشركة، وتعزيز مكانتنا كعملاق عالمي في صناعة الألمنيوم. إن عبد الناصر مدير تنفيذي متمرس، ويتمتع بخبرة سنوات عديدة، وأنا أتطلع إلى العمل معه عن قرب».

وذكر عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان: «لقد عملت سابقاً في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لسنوات عديدة، وأتطلع للعودة إليها مديراً تنفيذياً. لقد عكس مسار النمو والنجاح للشركة مسار نمو دولة الإمارات صناعياً، ونهدف لتحقيق المزيد من الإنجازات التشغيلية والتجارية في السنوات المقبلة».