«حديد الإمارات» ثالث أكبر منتجي الصلب في الوطن العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

حصدت شركة حديد الإمارات، والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، «جائزة أفضل مُصدّر» من قبل الاتحاد العربي للحديد والصلب خلال النسخة الرابعة عشرة من قمة الصلب العربي التي أقيمت في تونس، حيث تم تكريم الشركة خلال القمة ومنحها المرتبة الثالثة بين أكبر منتجي الصلب في الوطن العربي بقيمة إنتاج إجمالية 3.5 ملايين طن.

جاء ذلك بحضور نخبة من خبراء القطاع وروّاد الشركات في قطاع الحديد والصلب، حيث احتفت شركة حديد الإمارات بتربعها على المرتبة الثالثة بين منتجي الصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل ما تصدّره من منتجات إلى العملاء على مستوى العالم، وما تقدمه من خدمات تعزز موقع الشركة كمصنّع رائد في قطاع الصلب الإقليمي مع إنتاج طيف واسع من حديد التسليح وقضبان الأسلاك والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية والخدمات والحلول المصممة لمختلف القطاعات.

وصدرت حديد الإمارات نحو 650 ألف طن من الصلب لأكثر من 40 دولة في عام 2018، من بينها أسواق بارزة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا وأستراليا بقيمة صادرات إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم في 2018 (ما يعادل 381 مليون دولار).

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «يسرنا الفوز بهذه الجائزة من الاتحاد العربي للحديد والصلب، والتي تحتفي بنجاح جهودنا المتمثلة في تصدير منتجات الصلب عالية الجودة والمصنّعة في أبوظبي إلى العملاء في أسواق متنوعة حول العالم».

وتسلَّم الجائزة جمعة ناصر المنصوري، نائب الرئيس لقسم مبيعات حديد التسليح وقضبان الأسلاك خلال قمة الصلب العربي الـ 14 التي استضافها الاتحاد العربي للحديد والصلب في تونس.