«دبي للسلع المتعددة» يصدر أنظمة ولوائح جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إصدار الأنظمة واللوائح الجديدة الرامية إلى تسهيل تأسيس وممارسة الأعمال في المنطقة الحرة التابعة للمركز اعتباراً من 2 يناير 2020.

وتشتمل الأنظمة الجديدة على تحديث نظام الشركات الحالي في المركز ليوفر مرونة وسهولة أكبر في ممارسة الأعمال للشركات المسجلة داخل المركز وتمكينها من توسيع نطاق أنشطتها كما تُسهِّل اللوائح الجديدة عملية إنشاء شركة في مركز التجارة الرائد على مستوى المنطقة.

وتتضمن أبرز التحسينات التي طرأت على إطار العمل في المركز تعزيز المرونة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للشركات؛ وإدخال أنواع مختلفة من أسهم الملكية، مما يسمح للشركات بتكييف هيكل حصص الملكية بما يناسبها؛ إلى جانب خاصية جديدة تتمثل في إمكانية الإيقاف المؤقت للرخصة؛ بالإضافة إلى السماح بانتقال الشركات من وإلى المركز.

سهولة

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «إنّ سهولة ممارسة الأعمال التجارية من أبرز ميزات بيئة الأعمال الداعمة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة. وتعكس الأنظمة واللوائح الجديدة التزام المركز الراسخ والمستمر بتمكين جميع الشركات من ممارسة أعمالها التجارية بكفاءة وثقة وتعزيز قدرتها على تأسيس وتطوير عملياتها بسهولة ويسر.

ونحن على ثقة بأن هذه التحسينات ستجذب المزيد من الشركات لتأسيس أعمالها التجارية في مركز دبي للسلع المتعددة لتستفيد مما يوفره المركز من بنية تحتية قوية ومرافق حديثة وخدمات من الطراز العالمي. وسيواصل المركز جهوده لجذب وتسهيل وتعزيز التدفقات التجارية عبر دبي وترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أبرز عواصم الأعمال في العالم».

تحديث

وفي سياق عملية التحديث، استشار مركز دبي للسلع المتعددة ثلاثة من أفضل مكاتب المحاماة في العالم لإعداد النسخة المحدثة من هذه الأنظمة والقواعد بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وبما يضمن احتفاظ المركز بميزاته التنافسية، والتي تطلبت أيضاً جمع الكثير من المعلومات والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية.

واستقطب مركز دبي للسلع المتعددة، منذ تأسيسه عام 2002، أكثر من 16.000 شركة محلية وعالمية من مختلف الأحجام، بدءاً من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى المدرجة ضمن قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة على مستوى العالم.

ويشهد المركز يومياً انضمام 7 شركات جديدة في المتوسط إلى بيئة أعماله المحفزة للنمو والحائزة العديد من الجوائز.