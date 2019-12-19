«أجودا»: دبي وأبوظبي وجهتا المسافرين المفضلتان للاحتفال بالعام الجديد

المصدر: دبي - البيان

صنّفت «أجودا»، إحدى منصات السفر الرقمية في العالم، كلاً من دبي وأبوظبي وطوكيو كأبرز الوجهات المفضلة للمسافرين من الإمارات للاحتفال بالعام الجديد.

وتصدّرت دبي صدارة الترتيب للسنة الرابعة على التوالي، مع عروض الألعاب النارية المميزة في أنحاء الإمارة، والنشاطات الخارجية المتنوعة خلال هذا الوقت من العام حينما يكون الطقس في أفضل حالاته.

ويتّجه المزيد من الأشخاص نحو الشرق هذه السنة للاحتفال بالعالم الجديد، مع وجهات جديدة مثل «غوا» (المرتبة 4)، وسنغافورة (المرتبة 9)، والتي تدخل قائمة العشرة الأبرز في 2019. وتتضمن الوجهات الآسيوية الأخرى كلاً من طوكيو (المرتبة 3)، وبانكوك (المرتبة 5). وعلى نحو مثير للاهتمام، تراجعت لندن عدة مراتب من كونها ثاني أفضل وجهة في العام الماضي، إلى المرتبة السابعة هذا العام.

واستمراراً لاتجاه السياحة الداخلية كما أوضحته «أجودا» في العام 2018، احتفظت الإمارات بالمرتبة الأولى في قائمة أفضل خيارات الوجهات. وشهدت المرتبتان الثانية والثالثة دخول منافسين جديدين هما الفلبين (المرتبة 2) وتايلاند (المرتبة 3)، لتتفوقا على السعودية والهند من العام الماضي.

المدن المحلية

ومع شعبيتها المتزايدة بين المسافرين من الإمارات، حصلت المدن المحلية على المراكز السبعة الأولى، وفي مقدمتها دبي (المرتبة 1)، وأبوظبي (المرتبة 2)، والشارقة (المرتبة 3). وتراجعت بانكوك التي جاءت في المرتبة الرابعة في 2018، إلى المركز الثامن في 2019، بينما احتلت الوجهتان الجديدتان في القائمة - مانيلا وبالي - آخر مركزين ضمن قائمة أبرز 10 مدن هذا العام.

وفقاً لبيانات الحجوزات للعام 2019 من «أجودا»، استمرت اليابان وتايلاند في كسب القلوب كأبرز البلدان الآسيوية التي يقصدها المسافرون من كل أرجاء العالم. ومن بين الدول الأوروبية، جاءت فرنسا في الصدارة، لتدفع هذه السنة بالمملكة المتحدة وإيطاليا إلى المركزين الثاني والثالث.

الأكثر شهرة

وفي الوقت نفسه، اعتلت بانكوك وباريس ولاس فيغاس قمة وجهات المدن الأبرز في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية على التوالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية. واحتفظت بانكوك ولاس فيغاس بمكانتهما كأبرز الوجهات في مناطقهما مقارنة بالعام الماضي، بينما حلّت باريس محل لندن كأكثر الوجهات شهرة وشعبية في أوروبا.