دبي تطرح برامج سياحة اقتصادية تناسب كل الزوار

المصدر: دبي- لؤي عبدالله

نجحت دبي في تنويع برامجها السياحية وغرفها الفندقية، بما يتناسب مع مختلف الميزانيات والمستويات الاقتصادية، الأمر الذي وفر لها المرونة الكافية لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من الزوار على اختلاف مستوياتهم الاقتصادية حتى خلال مواسم الذروة، التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب.

وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة في دبي: إن الإمارة حققت مكانة رائدة وجهة تزخر بالفنادق الفاخرة المتنوعة، وتحرص دائماً على تقديم كل ما من شأنه أن يخدم القطاع وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، ولكنها في المقابل نجحت أيضاً في تلبية حاجات زوارها من أصحاب الميزانيات المحدودة، وذلك من خلال تأسيس محفظة متنوعة من الفنادق الاقتصادية عالية الجودة.

أظهرت إحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن عدد الغرف الفندقية المتوسطة والاقتصادية في دبي وصل إلى 54.45 ألف عرفة فندقية مع نهاية سبتمبر ضمن 404 منشآت بنمو 6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يشكل 46% من إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي.

وقالت المصادر: إن التنوع الذي توفره دبي يمتد بين غرف فندق فائقة الرفاهية تصل إلى مستويات سعرية مرتفعة جداً لا سيما خلال مواسم الذروة وغرف فندقية بأسعار معقولة، وتحافظ على مستويات سعرية ثابتة حتى خلال المواسم، مشيرين إلى أن متوسط أسعار الغرف الفندقية في دبي بشكل عام انخفض منذ بداية العام الجاري بنسبة 11%، الأمر الذي أسهم في تعزيز تنافسية السوق السياحي المحلي.

وجهة مفضّلة

أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن دبي عزّزت مكانتها العالمية لتصبح وجهة سياحية مفضّلة للزوّار من شتّى أنحاء العالم على مدار العام، مشيراً إلى أن العروض والمقوّمات السياحية للمدينة تشهد على الدوام تطوّرات مهمّة، لتلبّي متطلّبات السوق وتطلعات جميع الزوار، الأمر الذي يسهم في زيادة جاذبية الإمارة لدى مختلف الشرائح المستهدفة في جميع الأسواق الرئيسية والناشئة.

ولفت كاظم إلى أن دبي وفّرت خيارات الإقامة المتنوعة، التي تناسب مختلف الميزانيات لتمكين الزوار ولا سيما من فئة العائلات من قضاء إجازة ممتعة بتكلفة معقولة، مبيناً أن عدد المنشآت الفندقية في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ارتفع إلى 724 منشأة بزيادة قدرها 2.26% مقارنة مع 708 منشآت سجلتها المدينة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، توزّعت على 122 فندقاً خمس نجوم، و155 فندقاً أربع نجوم، و253 فندقاً من نجمة إلى ثلاث نجوم، بالإضافة إلى 68 منشأة للشقق الفندقية الفخمة، و126 منشأة للشقق الفندقية متوسطة المستوى، وهو الأمر الذي يؤكد تنّوع الخيارات التي تمتلكها دبي لإرضاء جميع الزوار وجذب أكبر عدد منهم في ضوء استراتيجية الإمارة لجعل دبي المدينة الأكثر زيارة على مستوى العالم.

كما ارتفع عدد الغرف الفندقية من يناير حتى أكتوبر 2019 إلى 122,185 غرفة بزيادة 8 في المئة مقارنة مع 113,509 غرف كانت متوفرة خلال تلك الفترة من العام 2018.

الفنادق الفاخرة

قال الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لشركة دبي لينك للسفر والسياحة، إن دبي وفرت الفنادق الفاخرة لمحبي الفخامة وذوي الدخول المرتفعة، كما وفرت دبي الفنادق الاقتصادية التي حققت نجاحاً كبيراً، حيث استقطبت تلك الفنادق آلاف السائحين من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، وهو ما أدى إلى رفع نسب الإشغال في الفنادق بشكل كبير.

وأضاف أن خطوط الطيران الاقتصادي أسهمت في اجتذاب السائحين العرب سواء من الخليج أو من البلاد القريبة، وساعدت في تحفيز هؤلاء على زيارة دبي والإقامة في فنادقها، فأصبحت السياحة في دبي بمتناول الجميع.

وأوضح أن التباين في المعروض الفندقي وفي المنتج السياحي بشكل عام يشكل قيمة إضافية للقطاع السياحي ويكسب القطاع مرونة كبيرة وقدرة على استقطاب مختلف الشرائح والميزانيات الاقتصادية.

وقال شريف الفرم المدير التنفيذي لشركة سيرينتي ترافيل، إن المنتجات السياحية ذات الكلفة المخفضة أسهمت في جعل السياحة في متناول فئات من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، خصوصاً من الأسواق الإقليمية المجاورة، مشيراً إلى أن تنوع المنتج السياحي عزز من جاذبية الإمارة في هذا المجال.

وأضاف أن الإقبال على دبي لم يعد مقتصراً على مواسم محددة، كما كان الأمر سابقاً، مشيراً إلى الدور الكبير للفعاليات والمهرجانات، التي تستضيفها الإمارة على مدار العام في جذب السياح، خصوصاً من الأسواق المجاورة.