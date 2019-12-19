38.4 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حلت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الكبرى المستثمرة في السندات وأذون الخزانة الأمريكية واحتلت المرتبة «30» عالمياً في أكتوبر الماضي.

ووفق بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأمريكية صدرت أمس، وصلت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية إلى نحو 38.4 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 2.9% مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار في سبتمبر السابق له، بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 33.4% مقارنة بنحو 57.7 مليار دولار في أكتوبر 2018.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأمريكية، فيما تصدرت السعودية بنحو 178.9 مليار دولار بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 4.4% مقارنة بنحو 171.3 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وجاءت الكويت في المركز الثاني بنحو 43.8 مليار دولار بانخفاض قدره 0.7% مقارنة بنحو 44.1 مليار دولار في أكتوبر 2018. وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول بحيازة بلغت 1.168 تريليون دولار، ثم الصين بنحو 1.1 تريليون دولار، يتبعهما المملكة المتحدة بنحو 334.1 مليار دولار ثم البرازيل بنحو 298.6 مليار دولار ثم إيرلندا بنحو 298.6 مليار دولار ولوكسمبورغ 263.3 مليار دولار.