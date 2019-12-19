«الأنصاري للصرافة» تطلق تطبيقها الذكي على متجر هواوي «آب غاليري»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت «الأنصاري للصرافة» تطبيقها للهاتف المحمول عبر منصة تطبيقات هواوي «آب غاليري»، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة المبادرات الرقمية التي تطلقها الشركة.

وقال محمد بيطار، نائب المدير العام للشركة: في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم الرقمي اليوم، أصبح هناك ضرورة لتوفير تطبيق ذكي يضمن لعملائنا، لا سيّما المهتمين منهم بالتكنولوجيا المتقدمة، قناة سلسة وآمنة وسريعة لإرسال الأموال بشكل فوري إلى أحبائهم. وتأتي إتاحة تطبيقنا على متجر «آب غاليري» الخاص بشركة «هواوي» ليؤكد التزامنا بالمساهمة في تسريع جهود التحول الرقمي وحرصنا على تقديم خدمات أفضل تلبي احتياجات عملائنا، في أي وقت ومكان.

ويخدم متجر «آب غاليري» التابع لشركة هواوي، منذ إطلاقه في أبريل 2018، أكثر من 390 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة من أنحاء العالم.

ووصل العدد الكلي للتطبيقات المحملة عبره إلى 180 ملياراً في غضون عام واحد فقط، ومن اللافت انضمام المزيد من المطورين إلى نظام تشغيل إتش إم إس ليجعل من عدد التطبيقات الخارجية التي تم رفعها على متجر «آب غاليري» في ازدياد مستمر.

تجربة ذكية

وقال آدم شياو، الرئيس التنفيذي لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: نحن سعداء بالتعاون مع شركة الأنصاري للصرافة لبناء نظام تشغيل ذي بيئة مفتوحة أفضل. ويعد إتاحة تطبيق الأنصاري للصرافة على متجر «آب غاليري» خطوة مهمة نحو توفير خدمات تحويل أموال أكثر راحة ومناسبة لجميع مستخدمي هواتف هواوي الذكية.

كما سنعمل معًا على دمج HMS Core والتنسيق مع HUAWEI Pay من أجل تقديم تجربة ذكية أكثر سلاسة لمستخدمي هواتف HUAWEI الذكية وحتى مستخدمي ساعات HUAWEI في المستقبل القريب.

ويحظى تطبيق الهاتف الذكي لشركة «الأنصاري للصرافة» بإقبال واسع من العملاء، سواء على متجر «آبل ستور» أو متجر «غوغل بلاي ستور»، محققاً زيادة حتى الآن في عدد معاملات تحويل الأموال التي تتم عبره بأكثر من 200% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.