1.7 تريليون دولار سوق المدن الذكية بحلول 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

قُبيل انطلاق أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في يناير 2020، أكد خبراء بارزون عبر قطاعات الأعمال أن التوجه المتزايد من جانب الشركات والجهات الحكومية حول العالم نحو تبني حلول الأتمتة والتقنيات الحديثة سيلعب دوراً مهماً في تعزيز نمو سوق المدن الذكية ليصل إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2023.

وتشهد فعاليات الدورة المقبلة من القمة انطلاق «معرض ومنتدى المدن الذكية»، وذلك للمرة الأولى، في الفترة 13 إلى 16 يناير، حيث يستهدف المعرض استكشاف أحدث الابتكارات في المدن الذكية عبر ستة قطاعات رئيسية، هي: النقل الذكي والمستقل، والأمن الإلكتروني والسلامة العامة في المدن الذكية، إلى جانب المباني الخضراء الصديقة للبيئة، وكفاءة الطاقة، والتخطيط الحضري.

وسيجمع «معرض ومنتدى المدن الذكية» تحت مظلته ممثلي عدد كبير من الحكومات والشركات ومقدمي الحلول الذكية إلى جانب خبراء في استشراف المستقبل لمناقشة الدور الذي تضطلع به التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء لتسريع عملية تطوير المدن الذكية، وسيكون الحدث بمثابة منصة متقدمة لتمكين الابتكار في المدن الذكية في الشرق الأوسط والعالم.