«سياحية عجمان» تحصل على شهادتي آيزو

المصدر: عجمان - البيان

حصلت دائرة التنمية السياحية في عجمان على شهادتي اعتماد دولي في نظام إدارة ميثاق المتعاملين ISO 10001، وفي نظام حل الخلافات ISO 10003 من شركة «لويدز ريجستر»، ضمن سعيها إلى الارتقاء المستمر بالمعايير الإدارية من خلال نظام متكامل من السياسات الفعّالة والخدمات عالية الجودة.

أداء مؤسسي

جاء ذلك بعد اجتياز الدائرة عمليات التدقيق الخارجي المكثفة، والتي نفذتها شركة «لويدز ريجيستر» العالمية، حيث أبدى المسؤولون في الشركة إعجابهم بمستوى التطبيق الفعّال للأنظمة والتطور الملحوظ في الأداء المؤسسي بالدائرة.

وتسلّم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الشهادتين من ممثلين عن شركة «لويدز ريجستر» في الإمارات، التي منحت هاتين الشهادتين للدائرة تتويجاً لجهودها المتميّزة في تطبيق معايير الجودة الخاصة بالمتعاملين والمطابقة مع المعايير العالمية، لتضاف هذه الشهادات إلى مجموعة كبيرة من الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها الدائرة خلال السنوات الأخيرة.

رضا العملاء

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يؤكد مدى اهتمام الدائرة بتطوير المنتج السياحي في الإمارة، والسعي نحو تحقيق رضا العملاء والتطوير المستمر في الأداء، وتأتي هذه الجهود التطويرية التي تقوم بها دائرة التنمية السياحية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بالعمل على إسعاد المتعاملين، ومواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات بهدف ضمان تقديم خدمات ذات موثوقية عالية، وبما يلبي تطلعات الإمارات المستقبلية بشكل عام، وعجمان بشكل خاص.