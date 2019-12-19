جمارك دبي تفوز بـ 13 جائزة للأفكار البريطانية والأمريكية

المصدر: دبي - البيان

عززت جمارك دبي رصيدها الثري من جوائز الإبداع والابتكار بالحصول على 13 جائزة عالمية جديدة من جوائز منظمة الأفكار البريطانية ومنظمة الأفكار الأمريكية للعام 2019، وتوّجت الجوائز بحصول أحمد محبوب مصبح مدير عام الدائرة على جائزة «درع قائد الابتكار الدولي» من الأفكار البريطانية، كما حصل على شهادة الرئيس الأعلى للابتكار من جوائز الأفكار الأمريكية.

وشملت جوائز الأفكار الأمريكية شهادة جائزة الرئيس التنفيذي للابتكار، فاز بها عبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، والجائزتين الفضية والبرونزية لدرع الابتكار، وفاز بهما المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني، وإدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء، وحصل فلاح السماك مدير عمليات مبنى المطار 2 بإدارة عمليات المسافرين على الجائزة البرونزية لدرع الابتكار، ومحمد خربطلي على الجائزة البرونزية لدرع الابتكار.

أما جوائز الأفكار البريطانية فشملت التصنيف البلاتيني للسنة العاشرة، والتي تسلمها حسين الفردان مدير مركز الابتكار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى لدرع الابتكار والجائزة النهائية لدرع الابتكار للمهندس عادل السويدي، والجائزة النهائية لدرع الابتكار وفاز بها إدريس بهزاد، والجائزة النهائية لدرع الابتكار وفاز بها فلاح السماك.