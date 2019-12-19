«بيوت» تعزز الوعي العقاري في الدولة

المصدر: دبي - البيان

أطلق «بيوت»، أكبر موقع إلكتروني للعقارات في الدولة، برنامجاً عقارياً مباشراً بعنوان «بيوت ريل استيت بايتس» في مبادرة هي الأولى من نوعها عبر على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للموقع، والتي تلعب دوراً هاماً في ترسيخ مكانة الموقع الرائد في السوق العقارية، حيث إنه دائماً ما يكون السبّاق إلى إطلاق مبادرات بناءة بشأن قطاع العقارات والاستثمار العقاري في المنطقة، وذلك في إطار التزامه برفع مستوى وعي الجمهور وتعزيز مواكبة أبرز المستجدات فيما يتعلق بالشأن العقاري في دولة الإمارات.

ويزخر البرنامج الجديد الذي يديره الدكتور محمود البرعي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقارات وأحد أبرز الشخصيات التي تتمتع بمعرفة متعمقة بظروف السوق، بالمحتوى القيم الذي تثريه فقرات يجري خلالها استضافة عدد من أبرز الخبراء في القطاع العقاري.

حلقات

ويذاع البرنامج ضمن حلقات شهرية يستضيف خلالها عدداً من القادة والخبراء والمسؤولين الحكوميين لمناقشة أبرز التطورات الراهنة في قطاعي العقارات والبنية التحتية في المنطقة. ويسبق الحلقة إذاعة إعلانٍ تشويقي مصور، يقدم خلاله الدكتور محمود البرعي نبذة عن الموضوع الذي سيطرح للنقاش خلال الحلقة المقبلة، داعياً المشاهدين لإرسال أسئلتهم عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للموقع العقاري الشهير أو عبر البريد الإلكتروني من أجل إحداث أكبر قدر من التفاعل.

فرص

وأكد حيدر علي خان الرئيس التنفيذي لـ«بيوت»، أن السوق العقارية في الإمارات تنطوي على «الكثير من الفرص المثيرة للاهتمام المتاحة اليوم أمام المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين»، لافتاً إلى أهمية الاعتماد على أسماه «نهجاً قائماً على المعرفة» في عملية صنع القرار في مثل ظروف السوق الراهنة، للتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة التي ستترجم إلى قيمة أفضل على المدى الطويل.