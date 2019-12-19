«رُوّاد» تعرّف الطلبة على مبادرة نجوم الأعمال

المصدر: الشارقة ــ البيان

عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، وبالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، ورشة تعريفية لطلبة المدارس والجامعات المقرر مشاركتهم في فعاليات الدورة السادسة من مبادرة «نجوم الأعمال» والتي ستنظمها المؤسسة في مركز زيرو 6 بالشارقة اعتباراً من 26 ديسمبر 2019 ولغاية 4 يناير 2020، وبالتزامن مع إجازة الفصل الدراسي الأول.

وتعتبر المبادرة التي انطلقت لأول مرة عام 2014 إحدى المبادرات المجتمعية السنوية التي تنظمها المؤسسة وبمساندة ومشاركة المؤسسات التعليمية المشاركة في المبادرة ومن أهمها مجلس الشارقة للتعليم، وذلك بهدف الإعداد المبكر وتحفيز الجيل التالي من رواد الأعمال وتنمية السلوك الريادي وتشجيع الأسرة لدعم النشاط الإبداعي الموجه بروح المبادرة من الطلاب من خلال المساعدة في إطلاق الأنشطة الريادية لتأسيس مشاريع تجارية ناجحة. عقدت الورشة التدريبية في مقر الجامعة الأمريكية بالشارقة، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، حيث تم تخصيص الفترة الصباحية لطلبة المدارس، فيما تم تخصيص الفترة المسائية لطلبة الجامعات.

قدمت ورشة العمل الأولى آلاء الحوسني مدربة في برنامج سلكة، وتضمنت توعية المشاركين من عمر 10 إلى 17 عاماً بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وركيزة رئيسية لتعزيز الاقتصاد المحلي والوطني، وخلال الورشة تم تشجيع الطلبة بدورهم في المشاركة بأفكارهم ومشاريعهم.

وفي الورشة الثانية، أوضح عبد الله الفليج المدرب في مجال المال والأعمال، أن الورشة استهدفت طلبة الجامعات والكليات والمعاهد، وذلك لتوعيتهم بدور العمل الحر في تحقيق أفكار وطموحات الشباب وكيفية قيامهم بتطوير إمكاناتهم الشخصية وبما يؤهلهم للدخول بثقة في مشروعهم الخاص، لافتاً إلى أن المشاركين تعرفوا على كيفية استثمار معلوماتهم وثقافاتهم وتحويلها بشكل جيد إلى واقع عملي ملموس.

قالت الطالبة لطيفة المعمري، من مدرسة الرفاع: شاركت في برنامج ريادة الأعمال بهدف تطوير نفسي وإعدادها لأكون في المستقبل تاجرة ناجحة وقادرة على إدارة أعمالي، حيث إنني قمت باختيار فكرة مناسبة لإطلاق أول مشاريعي.

بينما أعربت الطالبة مريم الشحي من مدرسة فاطمة الزهراء عن سعادتها بترشيحها للمشاركة في مبادرة نجوم الأعمال، مشيرة إلى أن الورشة هي بمثابة المحفز لها لأن تصبح نجمة ساطعة مستقبلاً في مجال إدارة الأعمال، حيث تطمح لأن تفتتح وتدير مجموعة من المقاهي الناجحة.