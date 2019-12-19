الشارقة تنظم ورشة عمل عن بيئة العمل الرقمية

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة ورشة عمل تحت عنوان «بيئة العمل الرقمية»، بالتعاون مع مؤسسة الدراسات والأبحاث العلمية (جارتنر)، وذلك في قاعة الحصن- منتجع وسبا شيراتون الشارقة، بحضور نور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية، وعدد من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، تضمنت الورشة محاور عدة، كان أهمها المحاذاة بين الموظفين والتكنولوجيا وتوسيع ثقافة التحول الرقمي، تحسين مسار استخدام الموارد التقنية والبيانات بكفاءة أعلى تفي بمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى التعرف على كيفية تسخير المبادرات والذكاء الاصطناعي لتوفير مقومات عمل رقمية مؤسسية فاعلة مروراً ببعض الأمثلة والتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

تأتي هذه الورشة بعد سلسلة ناجحة من ورش العمل، التي نظمتها الدائرة لمواكبة التغيرات العالمية المرتبطة بالتحول الرقمي وقياس مدى استجابة الجهات الحكومية لجدوى هذا التحول، حيث قام أحد خبراء ومحللي «جارتنر» السيد جيفري مان نائب رئيس الأبحاث الخاصة ببيئة العمل الرقمية باستعراض محاور ورشة العمل، والتي تناولت أهمية المُحاذاة بين التقنية والموظفين للوصول إلى بيئة عمل متطورة بأدوات رقمية فاعلة، وكيفية الاستحواذ على الدعم الخاص بالمبادرات الرقمية وتقييم مدى نجاحها، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الموارد والإمكانات المتاحة لإحداث التحول الرقمي المطلوب.

افتتحت نور النومان مدير الدائرة ورشة العمل بكلمة أشارت من خلالها إلى ثقافة التغيير الرقمي وعن صعوبة الانتقال بين بيئات عمل رقمية وغير رقمية وما يحدها من تحديات من بينها عقلية وثقافة تقبل الموظفين للتحول الرقمي ومدى استجابة بيئات العمل للتغيير مع الاستمرار على وتيرة العمل نفسه، فعملية الانتقال يجب أن تكون وفق منهجية مدروسة.