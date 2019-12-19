قمة «موديز» تبحث في دبي القوى المحرّكة للأسواق الائتمانية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وكالة موديز لخدمة المستثمرين عقد القمة السنوية الخامسة عشرة لدول مجلس التعاون في فندق ريتز كارلتون في دبي 10 مارس المقبل. وسيشارك أكثر من 200 متخصص في الشؤون الائتمانية لاستعراض القوى المحركة للأسواق الائتمانية لعام 2020، وكيف سيؤثّر ذلك على دول مجلس التعاون.

وتتضمن أجندة العمل عددا من المواضيع المطروحة، حيث سيناقش الخبراء ، والتي تشمل النزاعات التجارية وتدفقات الاستثمارات الصينية، وآخر التطورات في المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، والخدمات المصرفية والنفط والغاز والعقارات.

وقال ديفيد ألدريتش، العضو المنتدب المدير الإقليمي والتجاري، الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى الوكالة: «هذه فرصة ممتازة للحاضرين ليروا كيف سيتغيّر سوق دول مجلس التعاون الخليجي والتفاعل مع نظرائهم».