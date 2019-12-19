«دوبونت» الأمريكية تنضم إلى «جافزا»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «دوبونت» الأمريكية العاملة في قطاع الكيماويات مكاتبها الجديدة في دبي بعد انتقالها من مقرها السابق في «ليمتلس غاليريز» إلى «جافزا وان»، المجمع التجاري الفريد في قلب دبي الجديدة، في إطار مساعيها لترسيخ حضورها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز خطتها التوسعية على المستوى العالمي.

حضر الحفل محمد المعلم المدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات المدير التنفيذي لـ«جافزا» وبيريك لي غالو، رئيس «دوبونت» الإقليمي الذي أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات على وجه الخصوص، سوق استراتيجية للشركة.

وأضاف أن المكاتب الجديدة توفر بيئة محفزة للتعاون والابتكار بشكل أفضل لتقديم حلول تلائم احتياجات العملاء.