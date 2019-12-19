وزارة الاقتصاد تستدعي 5315 «تيدا»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أطلقت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء لسيارات نيسان «تيدا» تشمل 5315 سيارة موديلات 2010 ـ 2013، بالتعاون مع الشركة «العربية للسيارات» و«المسعود للسيارات» موزعي «نيسان» في الإمارات.وأوضحت الوزارة في بيان صدر أمس، أن إطلاق الحملة جاء إثر التواصل مع «نيسان» الشرق الأوسط، بعدما تبين أن نظام الوسادة الهوائية للراكب الأمامي قد لا يعمل كما يجب في بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء بسبب تأثير الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة المتقلبة.

وذكرت الوزارة أن «نيسان» قررت الكشف واستبدال وحدات التحكم في الوسادة الهوائية لهذه السيارات بأجزاء أخرى إذا لزم الأمر دون تحميل العملاء أية تكاليف. وأشارت الوزارة إلى أن الشركة «العربية للسيارات» و«المسعود للسيارات» باشرتا الاتصال بالمستهلكين أصحاب السيارات المعنية لإبلاغهم بالاستدعاء واطلاعهم على المستجدات والخطوات الواجب اتخاذها في هذه الحالة.