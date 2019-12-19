القاعدة النقدية في المصارف تنمو 3.8 %

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت القاعدة النقدية للجهاز المصرفي إلى مستوى 405 مليارات درهم، بزيادة 15 مليار درهم بنمو 3.8% مقارنة مع 390 مليار درهم خلال اكتوبر السابق. ويعكس المؤشر الخاص بالقاعدة النقدية بحسب المعايير النقدية العالمية إجمالي النقود المتداولة في اقتصاد بلد معيّن زائد ودائع المصارف لدى المصرف المركزي.

وجاءت الزيادة في القاعدة النقدية نتيجة ارتفاع النقد المصدر بنسبة 3.5% بالغا 94.8 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، وكذلك بلوغ الاحتياطيات الإلزامية للبنوك مستوى 127.5 مليار درهم في نفس فترة الرصد، وبلغ رصيد شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك 149.8 مليار درهم.