دبي تشهد افتتاح متجر وأطول برج يحمل اسم «إيكيا» في العالم

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

افتتحت «إيكيا»، العلامة السويدية أمس، أكبر متاجرها في دبي وثالث متجر بالحجم الكامل في الإمارات في منطقة جبل علي، ويحتضن المتجر الجديد أيضاً أطول برج يحمل اسم «ايكيا» في العالم يبلغ ارتفاعه 70 متراً، وشهد الافتتاح إقبالاً كبيراً من عشاق العلامة ممن توافدوا لحضور الافتتاح. ويأتي افتتاح المتجر الجديد تماشياً مع رؤية «ايكيا» الرامية إلى تقديم أسلوب حياة أفضل وأكثر راحة للعملاء وتلبية احتياجات المجتمعات المجاورة مثل جبل علي والفرجان ودبي مارينا والمجتمعات القريبة الأخرى.

ويقع المتجر الجديد، والذي بدأ باستقبال العملاء بنفس اليوم، في «فستيفال بلازا»، أحدث مشاريع المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم بمنطقة دبي الجنوب، ويمتد على مساحة 35.500 متر مربع، خصصت العلامة منها مساحة 5 آلاف متر مربع لتدريب الموظفين.

وافتتحت «ايكيا» متجرها الجديد بحضور عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «الفطيم»؛ وجون أبراهامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «انتر ايكيا غروب»؛ وكارل مورنر، نائب سفير مملكة السويد لدى الإمارات؛ بالإضافة إلى مجموعة من كبار الضيوف والعملاء الذي حضروا للمشاركة في افتتاح المتجر وليكونوا من أول عملائه.