اتفاقية بين «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد للطيران» لطرح حلول مصرفية رقمية

المصدر: دبي - البيان

أبرم بنك أبوظبي التجاري اتفاقية جديدة مع مجموعة الاتحاد للطيران يطرح بموجبها البنك حسابات افتراضية تندرج في إطار الحلول المصرفية الرقمية. وستُمكّن حلول الحسابات الافتراضية مجموعة الاتحاد للطيران، من تعزيز كفاءة عملية إدارة النقد من خلال توحيد الحسابات المصرفية والتحكم بسير المعاملات لدى المجموعة.

يُعد بنك أبوظبي التجاري أول بنك محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة يطلق تقنية الحسابات الافتراضية وذلك في ظل تسارع الطلب على هذه التقنية المتطورة التي تُمكّن الشركات التي تتمتع بقاعدة عملاء واسعة من تتبع مدفوعاتها الواردة من مصادر مختلفة. علماً أن هذه الحسابات الافتراضية تسهم في تخفيض النفقات، حيث تقلل من عدد الحسابات الفعلية والعلاقات المصرفية الواجب إدارتها.

وقال آدم بوقديدة، نائب أول للرئيس لشؤون الخزانة والضرائب والمالية بمجموعة الاتحاد للطيران: "نحن سعداء بالدخول في هذه الاتفاقية مع بنك أبوظبي التجاري، أحد أهم المصارف الوطنية الذي نهدف من خلال التعاون معه إلى تحقيق الامتياز في كل ما نقدمه للعملاء من خدمات ومنتجات مبتكرة ومتطورة. كما أننا متحمسون لاعتماد تقنية الحسابات الافتراضية من بنك أبوظبي التجاري لما لها من الأثر الفعال في تحسين عملية إدارة الحسابات المدينة لدينا."

وبهذه المناسبة، قال إسحاق توماس، رئيس المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي التجاري: "نحن فخورون جداً بشراكتنا مع ’الاتحاد للطيران‘ وسنسعى للاستمرار في تقديم أرقى الخدمات لهم مستعينين بأحدث ما لدينا من التقنيات الحديثة والحلول المالية والمنتجات المصرفية المبتكرة. يأتي طرحنا لحلول الحسابات الافتراضية ضمن مساعينا لتوفير ما يلبي متطلبات عملائنا من الشركات من حيث تقليل عدد العلاقات المصرفية والحسابات الفعلية وبالتالي تقليل النفقات. ونحن مستمرون في تطوير خدماتنا المصرفية ومنتجاتنا المالية بما يواكب تطلعات عملائنا".

وقد قام بنك أبوظبي التجاري مؤخراً بتنفيذ هذه التقنية المتطورة لدى العديد من عملائه البارزين من الشركات ومنهم جامعة أبوظبي، ومستشفى ادم فيتال، والعين للتمويل، وشركة أدنوك للتوزيع. ومن المتوقع، أن تعمد العديد من الشركات الكبرى إلى تبني تقنية الحسابات الافتراضية لتلبية متطلباتها في مجال إدارة النقد.