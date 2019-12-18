لأول مرة في الشرق الأوسط.. مبادرة تمويل رائدات الأعمال تعقد قمتها في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن استضافتها فعاليات القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال ( We-Fi) لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش منتدى المرأة العالمي – دبي 2020 الذي تنظمه وتستضيفه المؤسسة يومي 16 و17 فبراير 2020 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتُعنى مبادرة تمويل رائدات الأعمال، الشريك الاستراتيجي العالمي لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020 ومقرها البنك الدولي، بالنهوض بريادة الأعمال النسائية في الدول النامية. وتعمل المبادرة، من خلال عملها في أكثر من 50 دولة حول العالم، على دعم أكثر من 115,000 امرأة، وجمع 2.6 مليار دولار من الموارد.

وستشهد القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تنظم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، مشاركة عدد من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدول المانحة، وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، وأبرز الداعمات والمناصرات، ورائدات أعمال في المنطقة.

وستتم دعوة كافة المشاركين في القمة للمشاركة في برنامج الفعاليات الشامل الخاص بمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020، كما ستشهد القمة عقد جلسات حوارية وورش عمل ستنظم بالتعاون مع شركاء المبادرة، بما في ذلك البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي متضمنة المؤسسات التمويلية التابعة.

وتسعى القمة لدفع الجهود لتوفير الفرص المتاحة أمام رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم خلالها استعراض أبرز البرامج والمؤسسات التي تعمل على تمكين رائدات الأعمال للوصول إلى التمويل والتدريب والإشراف اللازم لتطوير أعمالهن، كما تسعى إلى تحفيز وإلهام المشاركات لتحقيق طموحاتهن من خلال استعراض عدد من قصص النجاح لرائدات أعمال تمكّن من التغلب على الصعاب ونجحن في تأسيس أعمالهن في المنطقة.

تعاون مثمر

وفي هذا الإطار، وقعت مؤسسة دبي للمرأة، ممثلةً بلمياء عبدالعزيز خان، المدير التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020 مذكرة تفاهم مع مبادرة تمويل رائدات الأعمال، ممثلةً بويندي تيليكي أمين عام المبادرة وذلك يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 في فندق مدينة جميرا، بحضور جمال الكبي، مدير برنامج دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، وسلطانة سيف مدير إدراة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة، وأنجيلا بيكرز كبيرة مديري الاتصال بمبادرة تمويل رائدات الأعمال .

وتعليقاً على ذلك، أشارت سعادة منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً رائداً في مجال تعزيز مشاركة المرأة في المواقع القيادية، وأن هذه الشراكة مع مبادرة تمويل رائدات الأعمال تشكل الخطوة الأحدث في مسيرة الدعم المتواصلة لرائدات الأعمال، معربةً عن سعادتها بهذا التعاون مع هذه المبادرة العالمية وجهودها الهامة لتمكين المرأة من خلال الشراكة مع منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، المزمع إقامته في دبي يومي 16 و17 فبراير المقبل، والذي يشكل منصة عالمية لتسليط الضوء على التوجهات والاهتمامات العالمية المعنية بالمرأة ودورها في الاقتصاد والمجتمع والحياة العامة، وما حققته من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي ودعم جهود تحقيق التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة.

وقالت سعادة المري: "تأتي استضافة دبي لفعاليات القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال بمثابة دلالة هامة على التزام دبي بدعم المرأة على المستويين الإقليمي والدولي، كما تتماشى مع الجهود الحكومية الرامية لبناء جسور التواصل والتعاون للارتقاء بمكانة المرأة في الدولة، حيث ستمكننا هذه الشراكة الاستراتيجية من تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الوطنية الساعية لتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين."

من جهتها، قالت ويندي تيليكي: "تمثل هذه القمة الإقليمية إحدى الفعاليات الأساسية بالنسبة لمبادرتنا، ونحن سعداء حقاً بهذا التعاون مع مؤسسة دبي للمرأة وبالدعم الذي سيوفره منتدى المرأة العالمي – دبي 2020 لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن بناء وتنمية مشاريع الأعمال يعتبر أحدى أبرز أدوات تمكين المرأة لتساهم بشكل فعال في إيجاد مستقبل أفضل لنفسها ولمجتمعها ككل، وسنحرص على أن تناقش القمة الأطر التي يمكننا من خلالها دعم رائدات الأعمال حول العالم. كما أن هذا التعاون يؤكد على شراكتنا مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر أول الداعمين للمبادرة."

كما أعربت لمياء عبدالعزيز خان المدير التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020 عن سعادتها بهذا التعاون قائلة: "نحن سعداء بأن تكون مبادرة تمويل رائدات الأعمال الشريك الاستراتيجي العالمي لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020، لما لها من جهود ملموسة على صعيد تمكين المرأة على المستوى العالمي، ولا شك أن انعقاد قمتها الإقليمية هذا العام في دبي سيثري مناقشات ونتائج منتدى المرأة العالمي، الذي نسعى من خلاله للوصول لأفضل السياسات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها الحكومي والاقتصادي والاجتماعي والمستقبلي"، مؤكدةً أن تضافر الجهود العالمية سيسهم في تحقيق هذه الطموحات التي تترجم أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصةً الهدف الخامس المتعلق بتمكين جميع النساء والفتيات في العالم.

منتدى المرأة العالمي – دبي 2020

بإدارة وإشراف حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تنظم مؤسسة دبي للمرأة وتستضيف فعاليات "منتدى المرأة العالمي – دبي 2020" تحت شعار "قوة التأثير"، وذلك يومي 16 و17 فبراير المقبل في مدينة جميرا بدبي، حيث سيناقش المنتدى سبل دعم وتمكين مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات دولية

وسيركز المنتدى على أربعة محاور رئيسية تشمل دور المرأة في الحكومة، والاقتصاد، والمجتمع، والمستقبل، حيث ستتم مناقشة هذه المحاور عبر سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من المتحدثين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وخبراء ومفكرين وأكاديميين نساء ورجال.

