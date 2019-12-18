جمارك دبي تكرم 21 شركة

المصدر: دبي - البيان

كرمت جمارك دبي 21 شركة متميزة خلال حفلها الشهري للعملاء، الذي أقيم في المقر الرئيس للدائرة، بحضور أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، إلى جانب ممثلين للعملاء من الشركات التجارية.

ويأتي تنظيم الحفل بشكل شهري لتكريم العملاء التزاماً من الدائرة بتعزيز الشراكة الوطيدة مع عملائها، إذ تم تكريم 213 شركة حتى ديسمبر الجاري، وشخص واحد ممن قدموا شكوى واقتراحاً أدى إلى تطوير إجراءات العمل، حرصاً على تعزيز التعاون مع المتعاملين وإسعادهم، والعمل معاً على تطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى مراكز خدمة المتعاملين، لتوفير أفضل التسهيلات لهم.

وقال أحمد محبوب مصبح: «ونحن على أبواب استقبال عام جديد، ليكون عاماً مليئاً بالإنجازات والأحداث العالمية، ومنها استضافة معرض إكسبو 2020، الحدث الأكبر والأروع في دبي، واستضافة جمارك دبي لمؤتمر المشغل الاقتصادي الخامس في مارس 2020، كما أننا نُودع عام 2019 بإنجازاته ونجاحاته وتحدياته، إذ استطاعت جمارك دبي على مدى السنوات السابقة أن تحقق إنجازات تدعم رؤية حكومة دبي 2021 لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تسهيل عمليات التجارة المشروعة، ودعم الإجراءات والخدمات الجمركية الذكية المتبعة في دبي، وتحظى بإشادات واسعة من قبل منظمة الجمارك العالمية، وكذلك من وفود الإدارات الجمركية التي تزور جمارك دبي».

وواصلت الدائرة تحقيق الإنجازات، وبلوغ قمم جديدة واستثنائية في سعادة العملاء بين كل دوائر حكومة دبي، وفق تصنيف مؤشر حكومة دبي الذكية وبنسبة 98%، وهذه القمة الجديدة لم تكن لتتحقق لولا تكاتف جهودكم، تعبيراً عن رضاكم عن مستوى الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تقدمها الدائرة.