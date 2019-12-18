جافزا.. 35 عاماً من تمكين التجارة وضمان الجودة

تعتبر المنطقة الحرة لجبل علي إحدى أكبر المناطق الحرة المتخصصة في مجالات الصناعة والتجارة واللوجستيات في العالم. ومنذ حوالي 35 عاماً، والمنطقة الحرة تلعب دوراً كبيراً في كونها منصّة للصناعات العالمية، في مختلف مجالات الإنتاج. حيث تبلغ تجارة المنطقة الحرة لجبل علي مع العالم 93 مليار دولار.

وتخضع منتجات المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» لمجموعة صارمة من الإجراءات التنفيذية الملزمة والصارمة سواء من قبل الجهات الرقابية المحلية أو من قبل الأجهزة الرقابية في تلك الدولة المعنية بهذه المنتجات، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك حول مطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة والسلامة العالمية.