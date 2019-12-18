2.8 مليون معاملة إلكترونية لرد «القيمة المضافة» للسياح في عام

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح حقق نجاحاً كبيراً فاق التوقعات خلال عامه الأول، مشيراً إلى أن معاملات رد الضريبة للسياح شهدت ارتفاعاً مطرداً، فبلغ إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة برد الضريبة للسياح 2.83 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام في شهر نوفمبر عام 2018 وتضاعف المعدل اليومي لعدد المعاملات من 3.8 آلاف معاملة في الشهر الأول للتطبيق إلى نحو 7.73 آلاف معاملة في اليوم حالياً.

وأعرب البستاني بمناسبة مرور عام على بدء تشغيل النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عن ارتياحه للنجاح الذي حققه النظام، الذي تم تنفيذه ضمن خطط الهيئة لبناء منصة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزائرين، بما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً بحلول 2021.

آليات النظام

وقال البستاني: «تتميز آليات عمل النظام - الذي تعد الإمارات من أوائل دول العالم تطبيقاً له - بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة تواجدهم في الدولة بأنظمة متكاملة، ويتم من خلالها تحديد المبيعات والضرائب القابلة للاسترداد واستردادها بدقة وكفاءة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة لإجراءات التحقق المبرمجة في النظام للتأكد من أحقية استرداد الضريبة وفقاً للتشريعات الضريبية».

وأعلن أن عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام تجاوز 12 ألف متجر في كافة أنحاء الدولة، فيما ارتفع عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة إلى 45 جهازاً مقابل 29 جهازاً في شهر يوليو الماضي بنمو بلغ 55.2 %.

الوسائل التقنية

وتقوم شركة «بلانيت» - المخولة من الهيئة بتشغيل النظام - بإدارة هذه الأجهزة المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسائحين عند الحاجة لذلك.

وقال البستاني: «أظهرت المؤشرات ارتفاعاً كبيراً في مستوى رضا المتعاملين مع النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح الذي يشمل 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً تتمثل في 6 مطارات وميناءين بحريين و4 منافذ برية، فأكد السياح أن الفترة الزمنية لإنجاز طلب الاسترداد تتميز بالسرعة والسهولة ولا تتعدى دقيقتين دون أي صعوبات».

وأضاف: «تقوم فرق عمل من الهيئة بجولات ميدانية للتأكد من أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح يعمل وفقاً للاشتراطات والمعايير الدولية التي حددتها الهيئة قبل تنفيذ المشروع الذي تم إطلاقه بنجاح نتيجة التعاون الوثيق بين الهيئة الاتحادية للضرائب وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجهات المشرفة على المطارات ومنافذ الدولة الأخرى التي يستخدمها السياح، وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية».

يذكر أن عملية استرداد الضريبة للسياح تتم عند مغادرة الدولة، حيث يقوم السائح باسترداد الضريبة بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته مشمولة بملصقات استرداد الضريبة الصادرة من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، حيث يمكنه استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح، وفي حال طلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى لليوم الواحد 7 آلاف درهم، ويتم ذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى مكاتب مخصصة لرد الضريبة في منافذ المغادرة.