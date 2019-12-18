«سيمنس» تفتتح مركزاً خاصاً بالشبكات الذكية لتوزيع الطاقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت شركة سيمنس مركزاً خاصاً بالشبكات الذكية لتوزيع الطاقة في أبوظبي حيث جاء إنشاء هذا المركز بغية تعزيز التحول الرقمي في أنظمة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، ودعم خلق مدن ذكية وقطاعات صناعية أكثر كفاءة واستدامة.

يهدف المركز إلى تمكين شركة سيمنس أيضاً من التعاون مع العملاء في تطوير حلول الطاقة الرقمية وعرضها واختبارها، كما يوفر خدمات الدعم عن بُعد لقطاعات المرافق والبترول والغاز والصناعة والبنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل مركز الشبكات الذكية لتوزيع الطاقة على تمكين شركة سيمنس من توفير الخدمات والدعم عن بُعد لعمليات العملاء، بما في ذلك الصيانة الاستباقية لمنع حدوث أي مشكلات في العمليات التشغيلية للعملاء فضلاً عن القيام بعمليات والمحاكاة الافتراضية والاختبارات. على سبيل المثال، سيتمكن العملاء من مشاهدة اختبارات قبول المصنع التي يتم إجراؤها في الخارج دون الحاجة إلى السفر، وذلك باستخدام نظام المراقبة المباشرة عن بُعد للتأكد من أن المعدات جاهزة للتركيب في الموقع.

وتعليقاً على ذلك، يقول فرانكو أتاسي، رئيس قطاع البنية التحتية الذكية في شركة سيمنس الشرق الأوسط: «إن اللامركزية ومزيج الطاقة المتنوع هما السببان الرئيسيان في التطور الذي تشهده أنظمة الطاقة لدينا حيث يفرضان مزيدًا من التعقيد على شبكات الكهرباء، لذا فإن إدارة وحماية أنظمة الطاقة المُعقدة هذه تتطلب تطبيقًا ذكيًا للتقنيات الرقمية، وهو ما سيعمل عليه مركزنا الجديد لمواجهة هذا التحدي بشكل مباشر.

وخلال الفترة المقبلة سنعمل على استغلال مركز الشبكات الذكية لتوزيع الطاقة لدعم عملائنا في عمليات التحول الرقمي لأعمالهم، والعمل جنباً إلى جنب لتطوير وتنفيذ الأنظمة التكنولوجية للمدن والصناعات الأكثر ذكاءً في الشرق الأوسط».

يركز المركز من خلال فريق متخصص من المهندسين على ستة محاور أساسية للتحول الرقمي والتي تتضمن التعاون عن بُعد، تقنيات الحوسبة السحابية والبيانات (إنترنت الأشياء)، أمن المعلومات، المحطات الفرعية الرقمية، تكنولوجيا التوأمة الرقمية، وتحليلات كفاءة استخدام الطاقة.

يوفر المركز إمكانية توصيل أنظمة الطاقة بإنترنت الأشياء، والتقاط البيانات من أجل الدمج والتصور والتحليل في نظام تشغيل قائم على تكنولوجيا الحوسبة السحابية مثل نظام تشغيل مايندسفير من سيمنس والذي يتيح إمكانية توصيل المنتجات والمنشآت والأنظمة والآلات بإنترنت الأشياء، ويستمد القيمة الحقيقية من البيانات باستخدام التحليلات المتطورة.