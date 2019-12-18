الإمارات الأولى إقليمياً في العلامة التجارية الوطنية 2019

المصدر: دبي- البيان

احتلت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة هذا العام في تقرير العلامة التجارية الوطنية 2019 (Nation Brands 2019) والذي أصدرته مؤسسة براند فايننس وهو تقرير سنوي يرصد العلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمةً والأقوى تأثيراً.

ويقيس التقرير قوة وقيمة العلامة التجارية الوطنية لأفضل 100 دولة في العالم كما يركز التقرير على 3 محاور رئيسية هي: السلع والخدمات، الاستثمار والمجتمع.

وجاءت الإمارات بين أقوى 10 دول في ترتيب الدول الأقوى عالمياً من حيث العلامة التجارية الوطنية محققة المرتبة السادسة عالمياً تلتها فنلندا (السابعة) واليابان (الثامنة) والولايات المتحدة (التاسعة) والدنمارك (العاشرة) وحلّت الدولة في المرتبة العشرين عالمياً والأولى عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط من حيث العلامة التجارية الأعلى قيمة متفوقة على كلٍ من بلجيكا وسنغافورة والدانمارك وفنلندا.

منظومة عمل

وأشارت حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بقولها:»تعتبر التنافسية اليوم جزءاً أساسياً من منظومة العمل والحياة في دولة الإمارات والتي تتصدر المراكز الأولى عالمياً في الكثير من المؤشرات والتقارير حول العالم.

وإن النتائج التي تحققها دولة الإمارات تعكس جهود سنوات متواصلة من التفاني والعمل المستمر على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير المناخ المحفّز للاستثمار في الدولة، وتوفير بيئة اقتصادية قوية وجاذبة للاستثمارات الخارجية، وكذلك توفير خدمات متطورة ومبنية على أحدث الأسس والممارسات.

مما يوفر رفاهية وجودة في الحياة في مجتمع دولة الإمارات، الأمر الذي يساهم في تقدم الدولة وتنافسيتها العالمية.

تقليص الفارق

وبحسب التقرير فقد تمكنت الصين والتي حلت في المركز الثاني من حيث قيمة العلامة التجارية الوطنية، والتي بلغت 19.47 تريليون دولار، تمكنت من تقليص الفارق بينها وبين الولايات المتحدة التي تصدرت الترتيب بقيمة إجمالية للعلامة التجارية بلغت 27.75 تريليون دولار، وألمانيا صاحبة المركز الثالث بقيمة 4.85 تريليونات دولار، كما ارتفعت قيمة العلامة التجارية لليابان 26 ٪ لتصل إلى 4.53 تريليونات دولار متجاوزةً بذلك بريطانيا التي حلّت خامساً بقيمة 3.85 تريليونات متأثرة بانعكاسات خروجها من الاتحاد الأوروبي.

الدول النامية

ورصد التقرير تقدماً ملحوظاً في متوسط نمو قيمة العلامة التجارية الوطنية لاقتصادات الدول النامية وبنسبة 13.9 ٪ مقارنة بنسبة 0.4 ٪ فقط من النمو حققتها الاقتصادات المتقدمة في تصنيف (براند فايننس) لعام 2019. وأفاد التقرير بصدارة دولة الإمارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محققة تصنيف AAA.

أغلى 20 علامة تجارية للدول 2019

1 الولايات المتحدة

2 الصين

3 ألمانيا

4 اليابان

5 المملكة المتحدة

6 فرنسا

7 الهند

8 كندا

9 كوريا الجنوبية

10 إيطاليا

11 إسبانيا

12 أستراليا

13 هولندا

14 روسيا

15 إندونيسيا

16 سويسرا

17 البرازيل

18 المكسيك

19 السويد

20 الإمارات