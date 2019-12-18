«الجرام» الزامي بدلاً من التولة بتجارة العطور

المصدر: دبي- البيان

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أول ورشة توعوية لتجار العطور في الدولة، لتعريفهم بالتغييرات الجديدة المتمثلة في استبدال وحدة التولة بالجرام (الملليلتر) على مستوى الدولة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي في شهر فبراير المقبل، في مسعى لحماية المستهلك من خلال ضمان استخدامه لوحدات قياس عالمية معترف بها، إضافة إلى تقليل العوائق الفنية أمام تجار العطور والتي تقدر بـ8 مليارات درهم، فضلاً عن استخدام معايير قياس مقبولة عالمياً.

وحضر الورشة التوعوية التي نظمتها إدارة المقاييس في الهيئة، نحو 60 مشاركاً من تجار وموردي العطور في دولة الإمارات، لضمان زيادة وعي التجار بتفاصيل التحول من وحدة «التولة» التي كانت مستخدمة في تجارة العطور إلى وحدة الجرام (الملليلتر) التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي مطلع العام المقبل، وفقاً لمتطلبات النظام الوطني للقياس، الذي ينص على استخدام وحدات النظام الدولي المعترف بها (SI units) كأساس لوحدات القياس التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة.

وأكدت المهندسة أمينة زينل، مدير إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أنه اعتباراً من 20 فبراير 2020 سيتم استبدال وحدة التولة في العطور بوحدة الجرام (الملليلتر) على مستوى دولة الإمارات، وسيكون التطبيق إلزامياً على كل منافذ بيع العطور والأسواق في إمارات الدولة، فيما سيضمن التغيير مصالح المستهلك والتاجر معاً من حيث سداد القيمة الفعلية للكمية المشتراه.

وأضافت أن القرار يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006، بشأن النظام الوطني للقياس، الذي ينص على أنه يعتبر النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة.

ولفتت زينل إلى أهمية ضمان رفع مؤشرات المعرفة لدى شريحة التجار والموردين قبل وقت كاف من بدء التطبيق، لاسيما وأن الهيئة منحتهم مهلة لتوفيق الأوضاع نحو عام كامل، لضمان الانتقال التدريجي السلس إلى الوحدة الجديدة، كما تم خلال الفترة الماضية منذ شهر مارس الماضي التنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة لضمان أفضل طرق للتطبيق.

وتطرقت الورشة التوعوية إلى توعية قطاع صناعات العطور بأهمية تحويل وحدة القياس (التولة) لوحدات النظام الدولي للقياس الجرام (الملليلتر)، وعرضت الهيئة فيديو تعريفياً بعدة لغات حول إعادة تعريف وحدات النظام الدولي للقياس، فضلاً عن عرض تقديمي عن قرار مجلس الإدارة باستبدال وحدة التولة بوحدة الجرام، وفتح باب المناقشة أمام التجار للاستماع إلى ملاحظاتهم.