افتتاح معرض «تشاينا هوم لايف» في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي معرض «تشاينا هوم لايف» - المنصة الأكبر للتوريد، باستقطاب الزوار من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نسخته المقامة في دبي، بحضور جين لي، المستشار الاقتصادي في القنصلية الصينية بدبي وزو كينغشان، نائب الأمين العام لحكومة هانغزو الشعبية. ويستمر المعرض ثلاثة أيام حتى 19 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

صممت الفعالية لتتيح للزوار والعارضين منصة مثالية لعقد الاجتماعات واستشارات التوريد والعثور على الشركاء المناسبين للأعمال، كما تقدم خدمة الترجمة مجاناً للجادين بالشراء. يشهد المعرض مشاركة أكثر من 2500 جهة عارضة بأكثر من 100.000 منتج، تتضمن الإلكترونيات والأثاث والملابس والأقمشة والإضاءة والآلات والهدايا والأغذية والمنتجات المنزلية وغيرها.

وقال بينو بيلاي، مدير العمليات لدى شركة MEOrient للمعارض: «نضمن للزوار التواصل مع صانعي القرار في الشركات العارضة، ولطالما كانت المنتجات عالية الجودة ركيزة مهمة لنجاح معرضنا».