أراضي دبي تطلق مشروع تصنيف المقيّمين العقاريين بمعايير عالمية

المصدر: دبي- البيان

تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل من خلال قطاعاتها لتطوير الخدمات التي يقدمها شركاؤها، وكان أحدث جهودها في هذا المجال إعلان مؤسسة التنظيم العقاري عن إطلاق مشروع تصنيف شركات التقييم والمقيّمين العقاريين، تقديرًا للخدمات المهمة التي يقدمونها لمختلف الأطراف في السوق العقاري. وسيكون آخر موعد لتحديث بيانات المقيمين العقاريين والشركات وتحميل المستندات المطلوبة في نظام تراخيصي حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

ويأتي هذا المشروع انطلاقًا من إدراك الدائرة إلى حقيقة أن وجود قطاع أعمال عقاري محترف يتطلب تصنيف العاملين في مهنة التقييم العقاري، حيث يصل عددهم في الوقت الحالي إلى 71 مقيمًا يعملون في 48 شركة تقييم عقاري، ويعملون جميعهم ضمن معايير عالمية.

وقال علي آل علي مدير إدارة الترخيص العقاري في أراضي دبي: «يعكس المشروع مساعي أراضي دبي الجادة لمواصلة إطلاق المبادرات الهادفة إلى تطوير أداء الشركات العقارية، بما يضمن في نهاية المطاف تقديم خدمات بجودة عالية لجميع الأطراف في سوق دبي العقاري».