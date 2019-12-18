«دبي للمشاريع الناشئة» تستعرض مبادرات 2020

المصدر: دبي - البيان

استعرضت مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، توقعات وخطط لتطوير بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في الإمارة وذلك خلال أولى حلقات نقاش بيئة ريادة الأعمال في دبي بعنوان «مبادرات وأنشطة وفرص 2020» نظمتها مؤخراً في مقر غرفة دبي بديرة وبحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص والخبراء والعاملين في هذا المجال.

وشهدت حلقة النقاش مشاركة ممثلين من «ستارت أب بوت كامب » واقتصادية دبي و«مؤتمر ستيب» و«ليتس ورك Letswork» ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال ومجلس الأعمال السنغافوري ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي و«نوك» و«ذا كووركينج» وإكسبو 2020 دبي و«كونسلت اند كوتش فور كوز» وجيتكس، حيث استعرضوا توقعاتهم وخططهم للتعاون معاً لتطوير بيئة ريادة الأعمال وتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات الناشئة في هذا السوق.

وخلال كلمته الترحيبية، أشار ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي إلى أن هذه الجلسة تدعم استراتيجية غرفة دبي الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في الإمارة، مؤكداً حرص الغرفة عبر مبادرتها «دبي للمشاريع الناشئة» على خلق بيئة محفزة لنمو المشاريع الناشئة وتطور دورها في المنظومة الاقتصادية للدولة.

وأضاف الغرير قائلاً: «يسرنا أن نعلن أن مبادرة»دبي للمشاريع الناشئة«دعمت أكثر من 3.600 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في دولة الإمارات وخارجها خلال العام 2019، مع توقعاتنا لزيادة هذا العدد خلال العام الجاري وذلك مع جهودنا للتعاون مع شتى المؤسسات الداعمة لبيئة المشاريع الناشئة في الإمارة وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال».