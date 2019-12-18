غرفة الشارقة تستحدث تطبيقاً إلكترونياً لخدمة أعضاء مجموعات العمل

المصدر: الشارقة -البيان

تمكنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة من إنجاز التطبيق الهاتفي (BG Application) بنسبة 85% والذي سيخدم أعضاء مجموعات العمل في التواصل والاطلاع على تقارير الاجتماعات والفعاليات ومتابعة التوصيات وتحويل إجراءات قسم مجموعات العمل بالكامل لتصبح إلكترونية، إلى جانب تخصيص باب شهري خاص ضمن مجلة «التجارة» للتعريف بقطاعات مجموعات العمل وتسليط الضوء على أبرز أعمال اللجان التمثيلية ودور المجموعات في السعي لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وعقدت الغرفة أمس، الاجتماع الدوري والأخير للعام 2019 مع ممثلي مجموعات العمل القطاعية في الغرفة من قطاعات الصناعة والفنادق ومراكز التسوق والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة، أكدت خلاله على تطوير عمل المجموعات وبلورة آليات جديدة.